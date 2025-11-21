مدحت تيخا يكشف عامًا قاسيًا.. ويبعث رسالة مؤثرة لجمهوره

عام مليء بالمحن والأزمات للفنان مدحت تيخا

كشف الفنان مدحت تيخا عن تفاصيل سنة وصفها بالأصعب في حياته، مؤكدًا أن عام 2025 حمل له صدمات متتالية على المستويات الشخصية والمادية والنفسية، جعلته يعيش مرحلة لم يكن يتوقّعها أو يستعد لها، وأوضح أن ما مرّ به خلال هذا العام ترك أثرًا كبيرًا عليه، ودفعه لإعادة التفكير في كثير من العلاقات والتجارب.

وفاة شقيقته.. أكبر ضربة تعرّض لها

أوضح مدحت تيخا أن البداية كانت بخسارة شقيقته الوحيدة، التي وصفها بأنها الأقرب إلى قلبه، مؤكدًا أن رحيلها شكّل صدمة لا يمكن نسيانها. وأشار إلى أن مواجهة حزنه على وفاتها كانت من أقسى التجارب التي مرّ بها في حياته.

خسائر مالية ونصب من أشخاص مقرّبين

وتناول مدحت تيخا جانبًا آخر من أزماته، موضحًا أنه تعرّض لعمليات نصب وخسائر مالية كبيرة من أشخاص كان يظنهم أصدقاء وأحباء، وأكد أن هذه المواقف كشفت له حقيقية كثير من العلاقات، وأنه لم يكن يتوقع أن يخونه من كان يثق بهم.

رسالة روحانية ودعاء بالصبر

وفي منشوره عبر فيسبوك، قال مدحت تيخا إن ما مرّ به من محن جعله يدرك أن لا سند حقيقي للإنسان إلا الله، مضيفًا: “الحمد لله طبعًا، لكن اتعلمت إن في شدتك مش هيقف جنبك حد غير ربنا… يا رب ماليش غيرك، انصرني واهديني لصراطك المستقيم”.

وأشار إلى أن ثقته بالله هي ما تمنحه القوة للاستمرار وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

“سيد الناس”.. أحدث أعماله في رمضان 2025

وعلى الصعيد الفني، كانت آخر مشاركات مدحت تيخا في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض ضمن دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته عدد من النجوم، بينهم: إلهام شاهين، ريم مصطفى، خالد الصاوي، محمد ممدوح (ضيف شرف)، أحمد زاهر، ياسين السقا، ملك زاهر، أحمد رزق، نشوى مصطفى، إنجي المقدم.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.