الرئيس الصيني لـ ترامب: عودة تايوان إلى الصين أساس النظام الدولي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "عودة تايوان إلى الصين" تمثل أحد أسس النظام الدولي الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية.

التعاون التاريخي ضد الفاشية

ونقلت وكالة "شينخوا" عن شي قوله:

"حاربت الصين والولايات المتحدة جنبًا إلى جنب ضد الفاشية والعسكرة سابقًا، وعليهما اليوم العمل معًا للحفاظ على مكتسبات الحرب العالمية الثانية."

في المقابل، لم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل إضافية حول المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، ويرصد الموجز التفاصيل.

تايوان محور التوتر

تعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لاستعادتها، بينما تؤكد حكومة الجزيرة أن لشعبها وحده الحق في تقرير مستقبلها.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الصين أكبر أزمة دبلوماسية مع اليابان منذ سنوات، بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، التي حذرت من رد عسكري محتمل على أي هجوم صيني.

استقرار العلاقات الصينية – الأميركية

تلا لقاء الرئيسين في كوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر الماضي، تحسن تدريجي في العلاقات الثنائية بعد فترة توتر بسبب الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الأميركية.

وعادت الصين لشراء فول الصويا من الولايات المتحدة، وأوقفت القيود الموسعة على تصدير المعادن النادرة، بينما خفضت واشنطن الرسوم الجمركية بنسبة 10%.

دعم السلام وحل النزاعات

أكد شي جين بينغ أن التعاون بين البلدين يصب في مصلحة الجانبين، بينما المواجهة تؤدي لأضرار مشتركة، داعيًا إلى توسيع نطاق التعاون والحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات.

كما ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، وأكد شي دعم الصين لكل جهود السلام ودعوتها جميع الأطراف لتقليص الخلافات.