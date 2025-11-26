استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم بالبنك المركزي المصري الأربعاء

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، أحدث نشرة لأسعار تداول العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، والتي أظهرت حالة من الاستقرار النسبي في المؤشرات اليومية داخل البنوك وشركات الصرافة.



الدولار يواصل ثباته عند مستويات البيع والشراء

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره في البنك المركزي عند 47.75 جنيهًا للشراء و 47.89 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس هدوء حركة التداول وحجم الطلب داخل القطاع المصرفي.



- أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي

اليورو الأوروبي

55.04 جنيهًا للشراء

55.21 جنيهًا للبيع



الجنيه الإسترليني

62.59 جنيهًا للشراء

62.80 جنيهًا للبيع



الفرنك السويسري

58.95 جنيهًا للشراء

59.18 جنيهًا للبيع



الين الياباني (لكل 100 ين)

30.52 جنيهًا للشراء

30.61 جنيهًا للبيع

- أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري

الريال السعودي

12.73 جنيهًا للشراء

12.76 جنيهًا للبيع



الدينار الكويتي

155.40 جنيهًا للشراء

155.90 جنيهًا للبيع



الدرهم الإماراتي

13.00 جنيهًا للشراء

13.04 جنيهًا للبيع



اليوان الصيني

6.73 جنيهًا للشراء

6.75 جنيهًا للبيع

العوامل المؤثرة

يرجع الاستقرار إلى الإجراءات النقدية المستمرة من البنك المركزي، إلى جانب تدفقات نقدية من مصادر رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

التوقعات خلال الفترة المقبلة

من المتوقع استمرار حالة الهدوء في أسعار الصرف خلال الأيام القادمة، ما لم تطرأ تطورات عالمية مؤثرة على أسعار الفائدة أو أسواق الطاقة.

- ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء؟

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركات الصرافة العملة للعملاء.

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك أو شركات الصرافة العملة من العملاء.

وغالبًا يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء لتحقيق هامش ربح يعكس تكلفة التداول وإدارة مخاطر تقلبات السوق.

