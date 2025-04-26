سعر الريال السعودي اليوم السبت 26 إبريل في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 26-4-2025، وذلك في البنوك المصرية وشركات الصرافة.

ويأتي استقرار سعر الريال السعودي اليوم في ظل توازن العرض والطلب على العملة السعودية، خاصة مع قرب موسم العمرة وزيادة الإقبال على شراء الريال من قبل المسافرين إلى المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم

وبحسب مؤشرات السوق المصرفي، سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري استقرارًا عند مستويات الأيام الماضية، كما حافظ على ثباته في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ويرجع ثبات سعر الريال السعودي اليوم إلى استقرار احتياطي النقد الأجنبي وتحسن التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، مما ساهم في دعم استقرار أسعار الصرف بشكل عام.

ويتابع المتعاملون في سوق الصرف تطورات أسعار الريال السعودي بشكل يومي، نظرًا لأهميته بالنسبة للمعتمرين والتجار، حيث يشكل عنصرًا رئيسيًا في التعاملات التجارية والسفر بين مصر والسعودية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الريال السعودي بعد ثباته خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 26 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 13.53 جنيه للشراء، ونحو 13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 13.53 جنيه للشراء، ونحو 13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 13.55 جنيه للشراء، ونحو 13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 13.50 جنيه للشراء، ونحو 13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 13.51 جنيه للشراء، ونحو 13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 13.54 جنيه للشراء، ونحو 13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 13.55 جنيه للشراء، ونحو 13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 13.56 جنيه للشراء، ونحو 13.58 جنيه للبيع.

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