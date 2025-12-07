ارتفاع أسعار الزيت لليوم الرابع.. زيادات جديدة في الأسواق اليوم الأحد

تشهد أسواق الزيوت في مصر اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا هو الرابع على التوالي، وسط متابعة مستمرة من المستهلكين لحركة الأسعار في المحال التجارية والبقالة التموينية والسلاسل الكبرى، ووفق أحدث تقارير البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس والذرة بنسب متفاوتة مقارنة بالأسعار السابقة.

أسعار الزيت اليوم في المحال التجارية

تبيّن من التقرير الحكومي أن أسعار الزيت واصلت الصعود، حيث سجلت المنتجات الأكثر تداولًا مثل عباد الشمس والذرة زيادات تتراوح بين 4 و6 جنيهات للتر، وسط توقعات باستمرار التحركات خلال الأسبوع الجاري.

سعر زيت عباد الشمس في الأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس 98 جنيهًا بدلًا من 94 جنيهًا في آخر تحديث.

وتأتي الأسعار في المحال التجارية ضمن نطاق يتراوح بين 92 و106 جنيهات للتر، بحسب نوع الزجاجة والشركة المنتجة وسعة العبوة.

سعر زيت عباد الشمس «سلايت»

سجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت 99 جنيهًا، بينما تراوح سعره بالأسواق بين 98 و100 جنيه للتر، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا بنسبة زيادة محدودة مقارنة ببقية الأنواع.

أسعار زيت الذرة اليوم

بدورها، شهدت أسعار زيت الذرة ارتفاعًا ملحوظًا؛ إذ بلغ متوسط السعر في الأسواق 114 جنيهًا للتر بزيادة 4 جنيهات عن السعر السابق.

وتتراوح أسعار زيت الذرة بين 100 و120 جنيهًا للتر وفق الشركات المتوافرة في الأسواق المحلية.

سعر زيت الذرة «كريستال»

وسجل متوسط سعر لتر زيت الذرة كريستال 115 جنيهًا، بينما تتراوح الأسعار بين 110 و120 جنيهًا للتر. ويعد زيت الذرة من السلع التي تشهد طلبًا مرتفعًا مقارنة بزيوت أخرى، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المنزلي.

أسعار الزيوت الخام في السوق المحلية

تطرق «الموجز » أيضًا في تقريره إلى أسعار الزيوت الخام، والتي تشمل الصويا الخام والمكرر والمنزوع، بالإضافة إلى الأولين والذرة وعباد الشمس. وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار زيت الصويا

سعر طن زيت صويا خام : 58,500 جنيه

: 58,500 جنيه سعر طن زيت صويا منزوع : 59,000 جنيه

: 59,000 جنيه سعر طن زيت صويا مكرر: 63,000 جنيه

أسعار الزيوت المكررة الأخرى

طن زيت أولين مكرر : 54,500 جنيه

: 54,500 جنيه طن زيت ذرة مكرر : 69,000 جنيه

: 69,000 جنيه طن زيت عباد الشمس مكرر: 70,000 جنيه

وتعكس هذه الأسعار تحركات مستمرة في سوق الزيوت الخام العالمية، والتي تنعكس مباشرة على الأسعار المحلية نتيجة ارتباط السوق المصري بمستويات استيراد كبيرة من الزيوت النباتية.