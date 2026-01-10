محافظ سوهاج يتابع استكمال كوبري مشاة الثلاث كباري تمهيدًا لافتتاحه

تنفيذ توجيهات محافظ سوهاج وتسريع وتيرة العمل

تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين وتحقق لهم عوامل الأمان، فقد تم الانتهاء من تركيب الجسم المعدني لكوبري المشاة أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري، والذي يربط بين شرق وغرب السكة الحديد بمدينة سوهاج، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أهمية مشروع كوبري مشاة الثلاث كباري

وأكد محافظ سوهاج أن مشروع كوبري مشاة منطقة الثلاث كباري يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتوفير معابر آمنة للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات المرورية العالية، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال النهائية وفق أعلى معايير الجودة تمهيدًا لافتتاح الكوبري أمام المواطنين.

تفاصيل تنفيذ المشروع وتكلفته

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، أن تكلفة المشروع بلغت 10 ملايين جنيه، وتم تنفيذه خلال مدة 4 أشهر، بدءًا من شهر سبتمبر الماضي، ويبلغ طول الكوبري 32 مترًا، وعرضه 7 أمتار، ويربط بين شرق وغرب السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري.

الأعمال النهائية وتأمين الموقع

وأضاف مدير عام الطرق والكباري أن الأعمال الجارية تشمل استكمال تركيب بلاطات الإنترلوك، ورفع كفاءة الموقع بالكامل، إلى جانب تركيب كشافات إنارة إضافية وكاميرات مراقبة، بما يضمن تأمين الموقع وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.