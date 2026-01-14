شيخ الأزهر: تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد فهم ديني صحيح وليست مجاملة

شيخ الأزهر يؤكد وحدة المصريين ويطالب بتجاهل الآراء الشاذة التي تتجدد كل عام

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن تهنئة الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد تمثل فهمًا واعيًا وصحيحًا لتعاليم الدين الإسلامي، وليست أمرًا بروتوكوليًا أو شكليًا، مشددًا على أن هذا التقليد السنوي لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بأي حال من الأحوال، ويرصد الموجز التفاصيل.

شيخ الأزهر يوضح موقف الأزهر من تهنئة المسيحيين



قال شيخ الأزهر، في حواره مع الصحيفة الرسمية للأزهر الشريف «صوت الأزهر»، إنه يحرص كل عام على تكرار تهنئة المسيحيين في مصر والعالم، باختلاف طوائفهم، مؤكدًا أن هذا النهج ثابت لدى الأزهر ولا يصاحبه أي شعور بمخالفة تعاليم الدين، بل يعكس جوهر الإسلام القائم على التعايش والاحترام المتبادل.

العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر



وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر يعتز بالعلاقة التاريخية التي تجمع المسلمين والمسيحيين في مصر، والتي تنبع من الفهم الصحيح للدين، مؤكدًا أن التهنئة بالأعياد ليست من باب المجاملة، وإنما هي تطبيق عملي لتعاليم الدين الحنيف التي تدعو إلى الإخاء والوحدة الوطنية.

الإعلام والجدل المتكرر حول التهنئة بالأعياد



وانتقد شيخ الأزهر بعض الآراء الشاذة التي تظهر كل عام بالتزامن مع مواسم الأعياد، مشيرًا إلى أن الإعلام بمختلف أنواعه يساهم في فتح المجال أمام هذه الآراء، رغم أن الأزهر قام بتفنيدها مرارًا. وطالب الإمام الأكبر بتجاهل هذه الأصوات التي تسعى للظهور الإعلامي وإعادة الجدل دون مبرر.

وحدة الرسالات السماوية أساس الإخاء الإنساني



وأشار الإمام الأكبر إلى أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، خاصة في مصر، تقوم على الوحدة والأخوة، وهي الرباط المتين في مواجهة التحديات. وأكد أن القرآن الكريم لا يتحدث عن أديان مختلفة، بل عن رسائل إلهية تعبّر عن دين واحد، موضحًا أن هناك وحدة أخوية تجمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء من قبله، مستشهدًا بقول النبي: «الأنبياء أولاد علّات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد».

وشدد شيخ الأزهر في ختام تصريحاته على أن تعزيز قيم الإخاء والوحدة الوطنية يمثل مسؤولية مشتركة، مؤكدًا أن الفهم الصحيح للدين هو الضمان الحقيقي للحفاظ على تماسك المجتمع المصري في مواجهة مختلف التحديات.