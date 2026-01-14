أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، انطلاق أعمال الدورة الـ49 للمجلس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

استقبال وزراء الشباب العرب

رحّب صبحي بوزراء الشباب العرب وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير حسين هنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة.

وأشاد بالدورة السابقة في العراق، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في دعم التعاون العربي بمجالي الشباب والرياضة.

تعزيز دور الشباب في التنمية

أكد وزير الشباب أن قضايا الشباب أصبحت جزءًا من الأمن القومي العربي والتنمية الشاملة، داعيًا إلى:

الانتقال من إدارة الأنشطة إلى صناعة الأثر.

التركيز على بناء الإنسان أكثر من تنفيذ الفعاليات.

العمل الجماعي العربي المنظم وتبادل الخبرات.

وأشار إلى تطوير آليات عمل المجلس بعقد اجتماعين سنويًا بدلًا من اجتماع واحد، أحدهما في مقر الجامعة والآخر في إحدى الدول العربية.

القدس عاصمة للشباب العربي

استعرض صبحي المبادرات العربية المشتركة، أبرزها:

اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026.

اعتماد عام الشباب العربي وعاصمة الثقافة الرياضية العربية.

تنظيم «سفينة النيل للشباب العربي» ورحلة المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

إقامة برلمان الشباب العربي في العراق.

وأشار إلى أن الرياضة العربية لم تعد مجرد منافسات، بل أصبحت أداة تنموية وقوة ناعمة لتعزيز قيم الانتماء والانضباط والعمل الجماعي.

دعم القضية الفلسطينية

جدد الوزير التأكيد على ثوابت الأمة العربية، خصوصًا دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقوف الدول العربية صفًا واحدًا إلى جانبه في نضاله لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

أنشطة وفعاليات مستقبلية

على هامش الدورة الـ49، تم الاتفاق على: