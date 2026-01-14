بالأسماء.. انتهاء تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أنهى مجلس النواب تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، باختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة من 25 لجنة نوعية، في خطوة تنظيمية تستهدف دعم الأداء التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الحالي، ويستعرض الموجز تفاصيل اللجان.

تشكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

رئيسًا: محمد عيد محمد محجوب

وكيلا: علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن، طاهر زكريا عبدالمنعم الخولي

أمين السر: خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر

لجنة الخطة والموازنة

رئيسًا: محمد السيد محمد سليمان

وكيلا: مصطفى سيد محمد سالم، عبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام

أمين السر: أكل سامي نجاتي خطاب

لجنة الشئون الاقتصادية

رئيسًا: طارق عثمان أحمد شكري

وكيلا: أيمن محسب سالم فرج، سامي صبحي عليوة شاهين

أمين السر: سعيد منور منصور موسى

لجنة العلاقات الخارجية

رئيسًا: سامح حسن شكري صالح سليم

وكيلا: سحر محمد بهاء الدين جوده البزار، هايدي المغازي فهمي المغازي

أمين السر: أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة

لجنة الشئون العربية

رئيسًا: محمد صلاح صالح أبو هميلة

وكيلا: محمد السيد طلبه علي سلام، محمد محمد أسعد إبراهيم

أمين السر: محمد أحمد أحمد زايد

لجنة الشئون الإفريقية

رئيسًا: شريف مصطفى مصطفى الجبلي

وكيلا: محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم، أشرف سعد راغب سليمان

أمين السر: محمد يسري محمد شحاتة عبادة

لجنة الدفاع والأمن القومي

رئيسًا: محمد عباس حلمي محمد هاشم

وكيلا: إبراهيم مصري أحمد المصري، جمال محمد عبدالعاطي بسيوني

أمين السر: محمد عبدالرحمن راضي محمد

لجنة الاقتراحات والشكاوى

رئيسًا: عاطف عبدالحميد عواد ناصر

وكيلا: نافع عبدالهادي مرسي أبو الحمد، محمد عبدالله عبدالله زين الدين

أمين السر: أحمد حلمي محمد محمود حسنين

لجنة القوى العاملة

رئيسًا: محمد محمود أحمد سعفان

وكيلا: إيهاب منصور بسطاوي منصور، راوية مختار محمود عبدالمقصود

أمين السر: رشا حسني عبدالرحمن حسن (رشا مبروك)

لجنة الصناعة

رئيسًا: أحمد بهاء الدين أحمد شلبي

وكيلا: محمد سيد أحمد جنيدي، السيد سمير السيد عبدالمقصود

أمين السر: مصطفى عبدالكريم محمد البهي

بقية اللجان النوعية بمجلس النواب

شملت التشكيلات لجان: المشروعات الصغيرة، الطاقة والبيئة، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدينية، التضامن الاجتماعي، الإعلام والثقافة، السياحة والطيران، الشئون الصحية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان، الإدارة المحلية، الشباب والرياضة، وحقوق الإنسان، مع اختيار رؤساء ووكلاء وأمناء سر لكل لجنة وفق القواعد اللائحية.

أهداف التشكيل الجديد

يهدف التشكيل إلى تعزيز كفاءة العمل البرلماني، وتسريع مناقشة مشروعات القوانين، وتفعيل الدور الرقابي، بما يواكب أولويات الدولة ويخدم مصالح المواطنين خلال المرحلة المقبلة.