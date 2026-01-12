مدبولي يهنئ هشام بدوي برئاسة مجلس النواب ويؤكد: تكامل تشريعي–تنفيذي لخدمة الوطن

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة إلى السيد المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وذلك خلال افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للمجلس.



إشادة بالخبرات والمسيرة القضائية



وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكدًا ثقته في قدرته على الإسهام بدور فاعل في تعزيز مكانة مجلس النواب، استنادًا إلى خبراته الواسعة ومسيرته المهنية والقضائية المضيئة.



تهنئة لوكيلي المجلس



كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي كلًا من الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، بمناسبة اختيارهما وكيلين لمجلس النواب، متمنيًا لهما النجاح في دعم العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.



تأكيد التعاون بين الحكومة والبرلمان



وشدد رئيس مجلس الوزراء على استعداد الحكومة الكامل للتعاون البنّاء مع مجلس النواب بتشكيله الجديد، بما يضمن أعلى درجات التناغم والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومواصلة العمل الجاد لتحقيق مصالح الوطن وتلبية تطلعات المواطنين.