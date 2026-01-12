افتتاح محطة 500 ميجاوات طاقة شمسية بنجع حمادى.. افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الكهرباء والنقل والصناعة والتنمية المحلية والتعاون الدولى والبترول ، المرحلة الأولي من مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية 500 ميجا وات طاقة شمسية من إجمالي 1000 ميجا للمشروع بنجع حمادي.

رئيس الوزراء ووزير الكهرباء يفتتحان محطة 500 ميجاوات طاقة شمسية بنجع حمادى

وقال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة ، إن الشبكات الكهربائية جاهزة للربط مع شبكات كبري ومنها الربط الكهربائي المصري - السعودي.

وتابع خلال كلمته، أن وزارة الكهرباء تواصل الاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا أن هذا المشروع نموذج فى سرعة التنفيذ وهو من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذا على مستوي العالم.

وقال تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، إن الشركة أوفت بتعهداتها للحكومة المصرية ومنذ أشهر لم يكن هناك شئ على أرض الواقع أما حاليا فهناك جهد كبير بذل على أرض الواقع.

وتابع أن المشروع هام للغاية بالنسبة للشركة وأيضا يجسد التعاون المثمر بين الشركة والحكومة المصرية ، موجها الشكو لوزيري الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي على مجهودهم.

وأكد أن التعاون مع جميع الشركاء هو أساس نجاح المشروع .

