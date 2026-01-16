السلطات السورية:«قسد» تمنع المدنيين من الخروج عبر الممرات الإنسانية بريف حلب الشرقي

قسد.. منع المدنيين من العبور عبر الممر الإنساني في قرية حميمة

أفادت السلطات السورية بأن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» تمنع المدنيين من مغادرة القرى الواقعة في ريف حلب الشرقي عبر الممرات الإنسانية المعلن عنها، مؤكدة أن عناصرها تجبر الأهالي على العودة من خلال إطلاق النار عليهم، ويكشف الموجز التفاصيل.

تمديد مهلة خروج المدنيين من دير حافر

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، يأتي ذلك رغم إعلان الجيش العربي السوري تمديد المهلة الممنوحة للمدنيين من أجل مغادرة مدينة دير حافر والمناطق المحيطة بها، بهدف تأمين خروجهم بشكل آمن بعيدًا عن مناطق التوتر.

إدارة دير حافر: «قسد» تعيق الممر الإنساني الآمن

وقالت إدارة منطقة دير حافر في بيان رسمي إن «هيئة العمليات في الجيش العربي السوري مددت الفترة المخصصة لخروج المدنيين من دير حافر وما حولها، إلا أن تنظيم قسد لا يزال يعيق خروج الأهالي عبر الممر الإنساني الآمن في قرية حميمة بريف حلب الشرقي».

طرق خطرة يلجأ إليها المدنيون

وأضاف البيان أن منع استخدام الممر الإنساني يدفع المدنيين، لا سيما أهالي قرية المبعوجة التابعة لمنطقة دير حافر، إلى سلوك طرق فرعية وزراعية خطرة للوصول إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، ما يعرّض حياتهم لمخاطر كبيرة.

تحركات عسكرية لـ«قسد» شرق حلب

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن طائراته رصدت استقدام قوات سوريا الديمقراطية لمجموعات مسلحة وتعزيزات عسكرية تشمل عتادًا متوسطًا وثقيلًا إلى جبهة دير حافر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التعزيزات.

الجيش السوري: جاهزون لجميع السيناريوهات

وأكدت الهيئة أن الجيش العربي السوري استنفر قواته وعزّز خطوط انتشاره في ريف حلب الشرقي، مشددة على استعداده للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة في المنطقة.

«قسد» تنفي الاتهامات

من جانبها، نفت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الخميس، ما وصفته بـ«الادعاءات» الصادرة عن وزارة الدفاع السورية بشأن منع المدنيين من النزوح، مؤكدة أنها لا تعيق خروج الأهالي من مناطق سيطرتها.

رصد طائرة مسيّرة تركية

كما أعلنت «قسد» في بيان منفصل أنها رصدت تحليق طائرة مسيّرة تركية في أجواء مدينة دير حافر، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول طبيعة مهمتها.