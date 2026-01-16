عطل مفاجئ يضرب منصة X عالميًا ويعطّل الخدمة لعشرات الآلاف من المستخدمين

شهدت منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، عطلًا تقنيًا واسع النطاق صباح اليوم الجمعة، أدى إلى تعذّر وصول عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم إلى حساباتهم وخدمات المنصة.



- رسائل خطأ وشكاوى متزايدة



وأفاد مستخدمون بظهور رسائل خطأ متكررة عند محاولة الدخول، من بينها: «حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل»، مع استمرار ظهور رمز التحميل الدوّار دون استعادة الخدمة، ما تسبب في حالة من الاستياء والارتباك بين رواد المنصة.

أرقام الأعطال وفق Downdetector

وبحسب بيانات موقع Downdetector المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، تجاوز عدد البلاغات في الولايات المتحدة وحدها 60 ألف بلاغ، فيما رُصدت آلاف الشكاوى الأخرى في كل من المملكة المتحدة والهند ودول مختلفة.



وأوضحت البيانات أن غالبية المشكلات تعلّقت بتعطل تطبيق X نفسه، مقابل نسبة أقل مرتبطة بالموقع الإلكتروني أو بخوادم الاتصال.



- بداية العطل ومحاولات الاستعادة



وأشارت التقارير إلى أن العطل بدأ قرابة الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن تعود الخدمة بشكل جزئي ومؤقت، ثم سرعان ما عادت الأعطال للظهور بعد نحو نصف ساعة.



-سجل متكرر من الانقطاعات



وليس هذا العطل الأول من نوعه، إذ سبق أن شهدت منصة X انقطاعات مماثلة خلال الأشهر الماضية، كان أبرزها في نوفمبر الماضي، إضافة إلى أعطال متفرقة خلال مارس 2025، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول استقرار البنية التحتية التقنية للمنصة.



-غياب التوضيح الرسمي



حتى الآن، لم تصدر إدارة منصة X بيانًا رسميًا يوضح أسباب العطل أو موعد عودة الخدمة بشكل كامل، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات والتعليقات الغاضبة عبر منصات تواصل اجتماعي أخرى، في انتظار توضيح رسمي يضع حدًا لحالة الجدل.