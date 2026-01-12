غليان الترند تحدي الماء المغلي لإثبات الصداقة يشعل الغضب ويهدد الأرواح

اجتاح ترند صادم وخطير منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تطبيق «تيك توك»، بعدما تداول مستخدمون مقاطع فيديو تُظهر شبابًا يقدمون على سكب أو شرب ماء مغلي بدعوى «اختبار قوة الصداقة» أو استعراض الشجاعة، في مشاهد أثارت حالة واسعة من الاستياء والقلق بين المتابعين.



تحدٍى متهور يعبث بالأرواح.

ويعتمد التحدي المنتشر على تعريض أحد الأصدقاء للماء شديد السخونة على اليد أو أجزاء من الجسد، أو محاولة تحمّل حرارته لبضع ثوانٍ، مقابل تصوير المشهد ونشره على مواقع التواصل، دون وعي بحجم المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تترتب عليه، والتي تصل إلى حروق بالغة وتشوهات دائمة.

تحذيرات طبية لا تحتمل التجاهل



أطباء وخبراء صحة حذروا من خطورة الانسياق وراء هذا السلوك، مؤكدين أن التعرض للماء المغلي قد يؤدي إلى حروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وقد يستلزم تدخلًا جراحيًا عاجلًا، فضلًا عن احتمالات الإصابة بعدوى حادة أو فقدان دائم للإحساس بالجلد.

دعوات عاجلة للرقابة والتوعية



وفي المقابل، طالب رواد مواقع التواصل الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على المحتوى الخطير، وتكثيف حملات التوعية الموجهة للشباب والمراهقين، مؤكدين أن الصداقة الحقيقية لا تُقاس بالمخاطرة بالحياة أو الخضوع لتحديات مؤذية بحثًا عن التفاعل والمشاهدات.

ترندات قاتلة تتجدد

ويأتي هذا التحدي ضمن سلسلة متكررة من «الترندات الخطرة» التي تظهر بين الحين والآخر على منصات التواصل، وسط تحذيرات متزايدة من الانسياق الأعمى وراء تقليعات رقمية قد تنتهي بـ كوارث صحية ونفسية لا تُحمد عقباها.

تنويه مهم



الصداقة لا تُختبر بالأذى، وأي محتوى يحرض على إيذاء النفس أو الآخرين يُعد سلوكًا مرفوضًا وخطرًا يستوجب التوعية والمواجهة.

اقرأ أيضًا:

منى زكي تتألق في فيلم "الست".. الانتهاء من 50% من أعمال المونتاج



منى زكي تجسد أم كلثوم في فيلم الست.. أسطورة الطرب