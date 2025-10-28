منى زكي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها مع لي لي في عرض أزياء عالمي

منى زكي.. تألّق فني وعائلي يجمع بين الموضة والسينما

تصدّر اسم منى زكي محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها اللافت مع ابنتها لي لي أحمد حلمي في عرض أزياء عالمي بمدينة لوس أنجلوس، نظمته مجلتا Vogue وVogue Arabia بمشاركة نخبة من النجوم وأيقونات الموضة العالمية، إطلالتهما الأنيقة جذبت أنظار الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور الثنائي بشكل واسع مع إشادات كبيرة بجمالهما ورقيّهما، ويرصد الموجز التفاصيل

منى زكي ولي لي تخطفان الأضواء بإطلالتين من توقيع زهير مراد

ظهرت منى زكي بفستان أسود قصير من تصميم زهير مراد، تميّز بأكمام طويلة وتطريزات ذهبية فاخرة أبرزت أناقتها الكلاسيكية، بينما تألّقت ابنتها لي لي بفستان أسود بسيط دون أكمام، لاقى إعجاب الجمهور وأبرز ملامحها الهادئة،

وقد وصف متابعون الإطلالتين بأنهما "أيقونة للجمال العربي الحديث"، معتبرين أن منى زكي تجمع بين الذوق الرفيع والجرأة المتوازنة في اختياراتها.

رسالة منى زكي: الموضة والسينما يصنعان سحرًا فريدًا

شاركت منى متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام فيديو من كواليس الحفل، وكتبت تعليقًا لافتًا قالت فيه:

«الموضة والسينما معًا يصنعان سحرًا فريدًا من نوعه، وعصورًا وقصصًا لم نختبرها من قبل.. معًا، يمتلكان القدرة على إحياء عوالم مختلفة وإحياء ذكريات لم نتخيلها».

وأضافت:"كان حدث الليلة مُلهمًا حقًا.. شكرًا لمجلتي Vogue وVogue Arabia على استضافتي، وسعيدة بلقاء كل هؤلاء النجوم وأيقونات الموضة".

كلماتها لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين وصفوها بأنها «رمز للأناقة والذكاء الفني».

عودة قوية إلى الكوميديا مع كاملة أبوذكري

وفي سياق آخر، كشفت منى زكي مؤخرًا عن بدء التحضير لفيلمها الجديد بعنوان «رزق الهبل»، وهو عمل اجتماعي كوميدي من تأليف جورج عزمي وإنتاج شاهيناز العقاد، ومن إخراج كاملة أبوذكري، في أول تعاون بينهما منذ فيلم «عن العشق والهوى» عام 2006.

الفيلم يعيد منى زكي إلى أجواء الكوميديا التي تألقت فيها خلال أعمالها الشهيرة مثل «صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«تيمور وشفيقة» و«أبوعلي»، ما جعل الجمهور ينتظر العمل الجديد بحماس كبير.

منى زكي.. أيقونة الفن والموضة في آن واحد

بإطلالتها الأخيرة ورسالتها الفنية العميقة، أثبتت منى زكي أنها لا تزال في صدارة النجمات الأكثر تأثيرًا في العالم العربي، ليس فقط بأعمالها الفنية، بل أيضًا بحضورها الراقي وثقتها التي تجمع بين البساطة والفخامة.

ومع تصدّرها تريند جوجل اليوم، تؤكد منى زكي أن الأناقة ليست مجرد فستان على السجادة الحمراء، بل هي حكاية فنية وإنسانية ترويها بثقة كل مرة تظهر فيها أمام الكاميرا.

