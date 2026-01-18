برودة اليدين والقدمين المستمرة.. متى تكون طبيعية ومتى تحتاج إلى فحص طبي؟

أفاد الدكتور أندريه كوندراخين أن برودة اليدين والقدمين المستمرة قد تكون طبيعية لدى بعض الفئات، لكنها في الوقت نفسه قد تشير إلى وجود مشكلات صحية تحتاج إلى متابعة.

- أسباب طبيعية لبرودة الأطراف



تشير الدراسات إلى أن النساء يعانين بشكل أكبر من هذه الظاهرة، بسبب أن فقدان الحرارة لديهن يفوق إنتاجها، بينما يتمتع الرجال بكتلة عضلية أكبر تساعد على توليد حرارة أكبر.



كما تُعد برودة الأطراف طبيعية لدى حديثي الولادة بسبب ضعف تنظيم درجة حرارة أجسامهم، ولدى كبار السن نتيجة بطء عملية الأيض ومشكلات الدورة الدموية.



علامات قد تنذر بأمراض خطيرة



رغم أن برودة اليدين والقدمين غالبًا ما تكون مؤقتة أو طبيعية، إلا أنها قد تكون عرضًا لمشكلات صحية خطيرة، من بينها:



-فقر الدم

-قصور القلب المزمن

-أمراض الرئة

-التسمم أو التعرض للتجمد



لذلك، من الضروري الانتباه إذا كانت برودة الأطراف مصحوبة بأعراض أخرى مثل التعب الشديد، ضيق التنفس، أو تغيّر لون الجلد.



نصائح للحفاظ على دفء اليدين والقدمين



ينصح الطبيب باتباع أساليب عملية لتحسين الدورة الدموية والحفاظ على دفء الجسم، منها:



ارتداء ملابس وأحذية وجوارب صوفية دافئة وغير ضاغطة على القدمين.



تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي العشبي، المرق، وعصائر الفاكهة.



ويشرح الدكتور كوندراخين أن تناول مشروبات ساخنة يحسن توزيع الحرارة في الجسم بفضل تأثيرها الديناميكي على الدورة الدموية.



أهمية تحديد السبب



يؤكد الطبيب أن الخطوة الأهم هي تحديد سبب برودة الأطراف، فإذا كان السبب مرضًا، يجب علاجه أولًا لضمان تحسن الحالة ومنع المضاعفات.

