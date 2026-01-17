علي شعث يعلن التشكيل الكامل للجنة إدارة غزة وتوزيع المهام

تشكيل لجنة وطنية لإدارة الملفات الحيوية في قطاع غزة

كشف الدكتور علي عبد الحميد شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، عن التشكيل الكامل للجنة وأسماء المكلفين بإدارة الملفات الأساسية، وذلك خلال مقابلة خاصة على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضح شعث أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار الجهود الفلسطينية الرامية إلى تنظيم شؤون القطاع، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.

كوادر متخصصة لإدارة القطاعات الاقتصادية والخدمية

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التشكيل يضم نخبة من الكفاءات الفلسطينية المتخصصة في مجالات متعددة، بما يضمن إدارة فعالة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية داخل القطاع.

وجاء توزيع المهام على النحو التالي:

د. علي عبد الحميد شعث : رئيس لجنة إدارة غزة.

: رئيس لجنة إدارة غزة. المهندس عايد أبو رمضان : ملف الاقتصاد والتجارة والصناعة.

: ملف الاقتصاد والتجارة والصناعة. الأستاذ عبد الكريم عاشور : ملف الزراعة.

: ملف الزراعة. د. عايد ياغي : ملف الصحة.

: ملف الصحة. المهندس أسامة السعداوي : ملف الإسكان والأراضي.

: ملف الإسكان والأراضي. د. عدنان أبو وردة : ملف العدل.

: ملف العدل. اللواء سامي نسمان : ملف الداخلية والأمن الداخلي.

: ملف الداخلية والأمن الداخلي. د. علي برهوم : ملف البلديات والمياه.

: ملف البلديات والمياه. د. بشير الريس : ملف المالية.

: ملف المالية. الأستاذة هناء طرزي : ملف الشؤون الاجتماعية.

: ملف الشؤون الاجتماعية. د. جابر الداعور : ملف التعليم.

: ملف التعليم. المهندس عمر الشمالي: ملف الاتصالات.

إدارة شاملة لتلبية احتياجات سكان القطاع

وأكد شعث أن اللجنة ستعمل على إدارة الملفات الخدمية والتنموية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم صمود المواطنين، وتهيئة الظروف المناسبة لمرحلة إعادة الإعمار.

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى تحقيق تنسيق فعّال بين مختلف القطاعات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وخلق فرص عمل، وتحسين الأوضاع المعيشية داخل غزة.

شكر لمصر والقيادة الفلسطينية على الدعم المتواصل

وأعرب رئيس لجنة إدارة غزة عن شكره وتقديره للرئيس الفلسطيني على الثقة وتشكيل اللجنة، كما وجّه الشكر لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، على جهودها المستمرة في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة في مختلف المراحل.