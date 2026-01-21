مجلس الوزراء يوافق على قرارات لدعم الاستثمار والتعليم والبنية التحتية والتنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السادس والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم مسارات التنمية الشاملة، وتعزيز الاستثمار، وتطوير التعليم، وتحسين الخدمات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.



الرخصة الذهبية لميناء العاشر الجاف والمركز اللوجستي



وافق المجلس على منح شركة «ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف» الرخصة الذهبية، وفقًا لقانون الاستثمار، لتنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة ميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.



ويُعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، إذ يوفر نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في تقليل تكدس البضائع بالموانئ البحرية، وخفض تكاليف النقل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، دعمًا لخطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.



تحويل مدارس فنية إلى تكنولوجيا تطبيقية في الاتصالات



وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف الإداري لعدد 8 مدارس فنية جديدة (المرحلة الرابعة) إلى الشركة المصرية للاتصالات، لتحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استكمالًا للنجاحات التي تحققت في المراحل السابقة.



إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني



أذن المجلس لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «Sprix» اليابانية لتدريس مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفير منصة «QUREO» لطلاب التعليم الفني، بهدف تنمية المهارات الرقمية المتقدمة، وبناء قدرات تنافسية تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

حماية سواحل الدلتا بحلول قائمة على الطبيعة

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاستثمار الهولندية، لتنفيذ دراسة جدوى لحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بمدن دلتا النيل، بتمويل منحة قدرها 1.575 مليون يورو، لمواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

تخصيص أراضٍ لخدمات المرور بالأقصر

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 5 أفدنة بقرية حاجر الرزيقات قبلي بمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة وحدة مرور تخدم المواطنين بالمنطقة.



مشروعات الهيدروجين الأخضر بالبحر الأحمر



أقر المجلس تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء رصيف بحري للمشروع، وتنفيذ مسار كابلات نقل الكهرباء، دعمًا لتوجه الدولة نحو الطاقة النظيفة.



تعزيز التعاون القضائي مع دولة قطر



وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، وبما يتوافق مع القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي.



تطوير منظومة الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات



استعرض المجلس جهود تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى تنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات خلال عام 2025، بمشاركة أكثر من 2500 فرد، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تُسهم في تحسين جودة الخدمات وصياغة السياسات المستقبلية.



فسخ التعاقدات المخالفة في أراضي الدولة

أقر المجلس توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة بفسخ التعاقد مع الأفراد والشركات والجمعيات المخالفة لشروط السداد والالتزامات الخاصة بالأراضي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

دعم جودة التعليم دون تحميل الموازنة أعباء إضافية



وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة «الرواد لتقنيات التعليم» لتوفير منسقي ومتابعي جودة التعليم، بتمويل ذاتي من صندوق دعم المشروعات التعليمية، بهدف تعزيز تطبيق معايير الجودة الشاملة.



فرع جديد للبنك الأهلي بمدينة الوقف الجديدة



اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن التصرف بنظام البيع في مساحة 600 متر مربع بمدينة الوقف الجديدة بمحافظة قنا، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع جديد يقدم خدمات مصرفية للمواطنين.



اعتماد مشروعات هندسية بعدد 60 مشروعًا



وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 60 مشروعًا، تخص وزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي والأوقاف وصندوق التنمية الحضرية، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

سك عملة تذكارية بعيد الشرطة

أقر المجلس سك عملات تذكارية متداولة من فئة الجنيه الواحد، بعدد مليون قطعة، احتفالًا بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2026.



تطوير التعليم الفني بالتعاون مع سامسونج



وافق مجلس الوزراء على إبرام ملحق عقد مع شركة سامسونج العالمية، لتوزيع أجهزة تابلت على طلاب التعليم الفني، دعمًا لاستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.



معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» ينتقل إلى لندن



وافق المجلس على نقل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» من العاصمة اليابانية طوكيو إلى العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 28 فبراير حتى 30 أغسطس 2026، بمشاركة 180 قطعة أثرية، استجابة لطلب الجهة المنظمة.



