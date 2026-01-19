اللجنة العليا للذهب تبدأ عملها..مدبولي يضع خريطة تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي

في خطوة تعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، وذلك عقب قرار إنشائها الصادر عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تطوير قطاع الذهب وتحقيق أقصى قيمة مضافة داخل السوق المصرية.

اجتماع تأسيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة



عُقد الاجتماع مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الحضور خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وآليات النهوض بصناعة الذهب بكافة حلقاتها، بدءًا من الاستخراج وحتى التصنيع والتداول.

حضور حكومي رفيع المستوى



شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب وزراء التموين، والاستثمار، والبترول، ورؤساء الجهات الرقابية والمالية المعنية.

مدبولي: الذهب ملف استراتيجي للدولة



وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يمثل الانطلاقة الرسمية لأعمال اللجنة العليا للذهب، مشددًا على أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى، وتسعى إلى زيادة الاكتشافات الجديدة، مع إحكام حوكمة السوق، وتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل مصر، وتحويلها من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي إقليمي.



اختصاصات اللجنة العليا للذهب

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة تختص بإعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الذهب في جميع مراحله، تشمل: الاستخراج، والاستخلاص، والتنقية والسبك، والتصنيع، والتداول، فضلًا عن اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع.



مصفاة الذهب المصرية على رأس الأولويات



وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول دراسة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة وطنية للذهب، إلى جانب إعداد دراسة متكاملة لإعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها، بما يضمن رفع كفاءتها الفنية والإدارية، والحد من التداول غير المشروع.



مشروع استراتيجي بمعايير دولية

واستعرض الاجتماع تفاصيل مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، التي ستتخصص في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته وفقًا للمعايير الدولية، بما يسمح بتداوله وتصديره عالميًا، مع إمكانية تقديم خدماتها لدول الجوار.

مكاسب اقتصادية وتنموية متعددة



وأكد المتحدث الرسمي أن الأهمية الاستراتيجية للمصفاة تتمثل في تعظيم القيمة المضافة داخل السوق المحلية، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، ودعم سلاسل القيمة التعدينية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي بدلًا من تصدير الخام، لافتًا إلى أنه تم طرح ثلاث مناطق محتملة لإقامة المشروع، ويجري حاليًا التنسيق بين الجهات المعنية للإسراع في التنفيذ.



توجيهات حكومية لاستكمال الملفات



وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الأمانة الفنية للجنة بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وآليات حوكمة تداول الذهب، ومشروع المصفاة، والتشريعات المقترحة، تمهيدًا لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.

