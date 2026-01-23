رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي وخطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة تهم آلاف الأسر

مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026، تزايدت معدلات البحث من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة القاهرة عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026، وطرق الاستعلام الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم، خاصة عبر بوابة التعليم الأساسي التي تتيح النتيجة إلكترونيًا بسهولة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية، كونها تحدد مسار الطالب التعليمي في المرحلة الثانوية، سواء التعليم العام أو الفني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

بحسب مصادر بمديريات التربية والتعليم، يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، ثم اعتمادها رسميًا من المحافظ المختص.

ومن المقرر أن تظهر النتيجة أولًا داخل المدارس، ثم تُتاح بعد ذلك إلكترونيًا عبر المواقع الرسمية، لتسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور عليها دون عناء.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة القاهرة

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم، باستخدام رقم الجلوس أو الرقم القومي.

ويُعد هذا الرابط هو المصدر الرسمي والموثوق للحصول على النتيجة، ويشمل بيان الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بسهولة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. اختيار قسم نتائج الامتحانات. تحديد المرحلة الدراسية: الشهادة الإعدادية. إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب بدقة. الضغط على زر عرض النتيجة. تظهر النتيجة متضمنة درجات المواد والمجموع الكلي.

وفي حال تعذر الحصول على النتيجة إلكترونيًا، يمكن التوجه مباشرة إلى المدرسة التابع لها الطالب للاطلاع عليها.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

يبلغ المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول 140 درجة، موزعة على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

ويتم احتساب المجموع النهائي بناءً على مجموع درجات هذه المواد.

أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب

تمثل نتيجة الصف الثالث الإعدادي محطة فاصلة في مستقبل الطالب التعليمي، حيث يتم على أساسها تحديد نوع التعليم الثانوي المناسب، وهو ما يجعلها محل اهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات، وعلى رأسها محافظة القاهرة.