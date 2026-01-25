إبراهيم محلب:مصر في طليعة الدول الداعمة لغزة وستلعب دورًا محوريًا في الإعمار

أشاد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب بالدور المصري في دعم قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر ستقود جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة، في ضوء الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع، ويستعرض الموجز التفاصيل.

غزة ما بعد الحرب: أزمة إنسانية تتجاوز السياسة

خلال كلمة له في ندوة "غزة ما بعد الحرب" على هامش معرض الكتاب، أوضح محلب أن الوضع في غزة تجاوز التداعيات السياسية ليصل إلى كارثة إنسانية حقيقية، وأضاف أن الأزمة تشمل مستويات متعددة، من حيث عدد القتلى والمصابين، وانتشار الأمراض بين سكان القطاع، ما يعكس حجم الكارثة التي يعاني منها أكثر من مليوني مواطن.

وأشار محلب إلى أن الأزمة لا تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل تشمل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة نتيجة انهيار البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، ما يزيد من معاناة المواطنين ويضاعف الأعباء الإنسانية.

تداعيات بيئية تزيد الأزمة سوءًا

أكد رئيس الوزراء الأسبق أن الأزمة امتدت لتشمل البيئة، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي ويشكل انتهاكًا للمعايير الدولية. وقال: "الأضرار البيئية الناتجة عن الحرب تزيد من خطورة الأزمة الإنسانية، وتشكل تهديدًا مباشرًا لصحة السكان"، مشددًا على أن هذه التحديات تتطلب جهودًا عاجلة ومتخصصة للتعامل معها.

الدور المصري: دعم شامل ومستمر

أعرب محلب عن تقديره الكبير للدور المصري في تقديم المساعدات للقطاع خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن مصر قدمت أكثر من 80% من إجمالي المساعدات التي وصلت غزة. وأكد أن هذه الجهود تؤكد قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات الإنسانية الكبرى وتقديم الدعم الفعال للمتضررين.

وشدد على أن مصر تمتلك الخبرات اللازمة لإعادة بناء المدن والمدارس والمساكن، بما يعيد الأمل للمواطنين في القطاع، موضحًا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

مصر ودورها المحوري في إعادة إعمار غزة

أكد محلب أن مصر ستظل الداعم الرئيسي لغزة في المرحلة المقبلة، وأن جهودها ستتركز على إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسكان، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا إلى القطاع. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام مصر بالمبادئ الإنسانية والدور القيادي الذي تلعبه في المنطقة.

تؤكد تصريحات إبراهيم محلب على أن مصر تتبوأ موقعًا رائدًا في دعم غزة، سواء على الصعيد الإنساني أو الاقتصادي، وأن دورها في إعادة الإعمار سيكون محورياً لتحقيق الاستقرار والتنمية في القطاع، كما شدد على أن الأزمة الحالية تتطلب تنسيقًا دوليًا ومحليًا متواصلًا للتخفيف من معاناة السكان وضمان الالتزام بالمعايير الدولية.