مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع – سكاي كنموذج رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعظيم دور القطاع الخاص، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، أحد أحدث الصروح الطبية بشرق القاهرة، والذي يجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

حضور رسمي رفيع المستوى



شهد مراسم الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمحافظين، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى جانب رؤساء الهيئات المعنية وقيادات القطاع الصحي، ومسئولي مجموعة مستشفيات كليوباترا.



وكان في استقبال الحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا.



نموذج متقدم للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص



ويمثل مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي) نموذجًا متطورًا للشراكة بنظام (PPP)، حيث تعود ملكيته لوزارة البترول والثروة المعدنية، بينما تولت مجموعة مستشفيات كليوباترا أعمال التأسيس والتجهيز والإدارة والتشغيل، باستثمارات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تشغيل المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

رئيس الوزراء: صحة المواطن على رأس الأولويات



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تطوير منظومة الرعاية الصحية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاق مبادرات الصحة لتشمل جميع المحافظات، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية ورفع كفاءة المنشآت القائمة والجديدة.

وزير الصحة: الشراكة ركيزة أساسية لتطوير النظام الصحي



من جانبه، شدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية توسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، لما لها من دور محوري في دعم المبادرات الصحية الوطنية، وتحقيق أهداف التطوير المستدام، والارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.

مستشفى ذكي يعتمد على أحدث التقنيات الطبية



وأوضح وزير الصحة أن مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي) يُعد إضافة نوعية للقطاع الصحي، حيث يعتمد على أحدث التقنيات الطبية والرقمية، ويقدم نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية الذكية، من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، إلى جانب نظم إدارة صحية قائمة على البيانات لتحسين كفاءة الخدمة وتجربة المرضى.

وزير البترول: المشروع يدعم الاستدامة ويخفف الأعباء عن المواطنين



وأكد المهندس كريم بدوي أن افتتاح المستشفى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي، والتوسع في البنية التحتية الطبية، وتحسين جودة الخدمات، وتبني أحدث النظم العلاجية والتكنولوجية، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق الكفاءة والاستدامة وتخفيف العبء عن المواطنين.

كليوباترا: إضافة قوية للمنظومة الصحية الوطنية



من جهته، أكد الدكتور أحمد عز الدين أن افتتاح المستشفى يأتي ضمن استراتيجية مجموعة مستشفيات كليوباترا التوسعية، لدعم المنظومة الصحية الوطنية، وتحقيق العدالة الصحية، بالتعاون الكامل مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة والهيئات المعنية.

بنية طبية متطورة ومعايير عالمية

وأوضح أن المستشفى صُمم ليكون منصة متكاملة للرعاية الصحية الحديثة، تجمع بين بنية تحتية متطورة، وأنظمة رقمية ذكية، وكوادر طبية مؤهلة، لتقديم خدمات علاجية وتشخيصية تضاهي المعايير العالمية.

إمكانات طبية شاملة وتخصصات دقيقة

يضم المستشفى نحو 240 غرفة، و48 سرير عناية مركزة، و7 غرف عمليات، ومعملين للقسطرة، ووحدتين للمناظير، وأكثر من 40 تخصصًا دقيقًا، إلى جانب مراكز تميز تشمل مركز الإصابات والحوادث، ومركز القلب، ومركز الكُلى، ومركز المخ والأعصاب.

تجربة علاجية متكاملة للمرضى

ويتميز المستشفى بتقديم خدمات متكاملة للعيادات الخارجية بنظام الخدمات المجمعة، فضلًا عن غرف عناية مركزة فردية بالكامل، وقسم طوارئ يضم 25 سريرًا يعمل على مدار الساعة، وبنك دم متكامل، إلى جانب تجهيزات خاصة لطب الأطفال تضم 11 تخصصًا دقيقًا في بيئة علاجية صديقة للأطفال.

توثيق مسيرة النجاح

وخلال فعاليات الافتتاح، تم عرض فيلم تسجيلي يوثق مسيرة مجموعة مستشفيات كليوباترا وتطورها، وصولًا إلى افتتاح هذا الصرح الطبي الجديد بمدينة القاهرة الجديدة.

