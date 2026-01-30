هدوء نسبي يسيطر على أسعار الغذاء بمصر اليوم الجمعة واللحوم مستقرة

خيّم الهدوء السعري على أسواق الغذاء المصرية، اليوم الجمعة 30 يناير 2026، مع استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة، في مشهد يعكس نجاح الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية.

وأكد تجار بسوق الجملة أن وفرة المعروض لعبت دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مستويات الأسعار، خاصة مع استمرار طرح السلع عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، ما عزز المنافسة وحدّ من أي محاولات للمغالاة السعرية.

وأشار متعاملون بالسوق إلى أن الفروق السعرية المسجلة بين المناطق لا تزال في نطاقها الطبيعي، وترتبط بعوامل لوجستية ومواسم الحصاد، دون أن تمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين.

اولا : أسعار اللحم اليوم



اللحم الكندوز البلدي: من 300 إلى 400 جنيها/كجم

عرق الفلتو: نحو 410 جنيهات/كجم

اللحم الضأن: من 300 إلى 350 جنيها/كجم

اللحم الجملي: من 300 إلى 350 جنيها/كجم

الكبدة البلدي: من 300 إلى 350 جنيها/كجم

ثانيًا: أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء

سعر المزرعة: من 66 إلى 67 جنيها/كجم

سعر المستهلك: من 70 إلى 80 جنيها/كجم

الفراخ الساسو

سعر المزرعة: من 90 إلى 91 جنيها/كجم

سعر المستهلك: من 94 إلى 104 جنيهات/كجم

الفراخ البلدي

للمستهلك: من 100 إلى 120 جنيها/كجم

سعر البانيه

في المحلات: من 155 إلى 180 جنيها/كجم

ثالثًا: أسعار أجزاء الدواجن (جنيها/كجم)

البانيه: من 180 إلى 200

صدور الفراخ: 170

أوراك الفراخ: 80

الدبوس الطازج: نحو 140



رابعًا: أسعار الكتاكيت اليوم



الكتكوت الأبيض: من 15 إلى 27 جنيها للكتكوت

الكتكوت الساسو: من 8 إلى 9 جنيهات



خامسًا: أسعار البيض اليوم



كرتونة البيض الأحمر:

جملة: 110 جنيهات

للمستهلك: نحو 135 جنيها

كرتونة البيض الأبيض:

جملة: 110 جنيهات

للمستهلك: نحو 130 جنيها

كرتونة البيض البلدي:

جملة: 135 جنيها

للمستهلك: نحو 150 جنيها

سادسًا: أسعار الأسماك والمأكولات

البحرية اليوم (جنيها/كجم)

بلطي ممتاز: 50 – 56

بلطي متوسط: 43 – 49

بلطي أسواني: 30 – 80

بلطي أبيض: 45 – 55

بوري كبير: 180 – 240

بوري وسط: 100 – 160

بوري صغير: 80 – 120

بوري مجمد: 70 – 110

قشر بياض: 190 – 310

قشر بياض بلدي: 180 – 290

موسى: 250 – 400

دنيس: 250 – 350

قاروص: 180 – 250

كابوريا: 50 – 160

سبيط: 250 – 400

جمبري جامبو: 950 – 1200

جمبري مقاس 1: 825 – 925

جمبري مقاس 2: 720 – 800

جمبري مقاس 3: 200 – 400

جمبري متوسط: 300 – 350

كركند: 500 – 800

أخطبوط: 200 – 350

سابعًا: أسعار الخضروات اليوم (جنيها/كجم)



البطاطس: 12 – 15

الطماطم: 12 – 15

البصل الأبيض: 8 – 12

الكوسة: 18 – 20

الجزر بدون عروش: 8 – 10

الفاصوليا: 12 – 20

الباذنجان البلدي: 10 – 13

الباذنجان الرومي: 6 – 12

الفلفل الألوان: 30 – 40

الملوخية: 18 – 22

الخيار: 12 – 18

الثوم: 25 – 55



ثامنًا: أسعار الفاكهة اليوم (جنيها/كجم)



البرتقال البلدي: 8 – 12

البرتقال السكري: 8 – 12

البرتقال أبو سرة: 10 – 14

الجريب فروت: 7 – 10

الجوافة: 16 – 26

التفاح الأمريكي: 50 – 100

النكتارين المستورد: 60

البرقوق المستورد: 50 – 80

الخوخ المستورد: 60

الليمون البلدي: 20 – 26



قراءة في السوق



يعكس هذا الاستقرار السعري حالة من التوازن بين العرض والطلب، ما يمنح المستهلكين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم اليومية، سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري، مع ترقب تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقًا لعوامل الموسم وتكلفة الإنتاج والنقل.

