غادة إبراهيم تبدأ تصوير مسلسل إعلام وراثة وتخوض به سباق رمضان 2026

غادة إبراهيم.. انطلاق تصوير المسلسل استعدادًا لرمضان 2026



بدأت النجمة غادة إبراهيم تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «إعلام وراثة»، لتسجّل حضورها في سباق الدراما الرمضانية لعام 2026، حيث يجري التصوير بشكل يومي تمهيدًا لعرض العمل خلال الجزء الثاني من موسم رمضان، ويستعرض الموجز التفاصيل.

مواقع تصوير متنوعة تخدم طبيعة الأحداث



ويجري تصوير مسلسل «إعلام وراثة» في عدد من المواقع المتنوعة، من بينها قصور وفلل في مناطق الشروق والعبور والتجمع، إلى جانب مواقع تصوير على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، بما يتوافق مع طبيعة الأحداث الاجتماعية التشويقية التي يتناولها العمل.

أبطال المسلسل



المسلسل من تأليف كريم سرور، وإخراج حسن صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، انتصار، أحمد فهيم، صلاح عبد الله، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، ومن المقرر عرضه خلال الجزء الثاني من موسم رمضان 2026.

مشاركة رمضانية سابقة لغادة إبراهيم



وكانت غادة إبراهيم قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، الذي تناول قصة مهندس تكييف يعيش حياة روتينية، قبل أن تنقلب حياته نتيجة تورطه في علاقات عاطفية متشابكة تقوده إلى العديد من الأزمات.

آخر ظهور سينمائي

وعلى الصعيد السينمائي، ظهرت غادة إبراهيم مؤخرًا كضيف شرف في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، الذي جاء في إطار كوميدي رومانسي، وتناول قصة زوجين تقودهما الصدفة إلى عوالم موازية، لتتغير مجريات حياتهما بشكل مفاجئ.