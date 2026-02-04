هدير عبد الناصر تكشف ملامح دورها في مسلسل الست موناليزا رمضان 2026

تخوض الفنانة هدير عبد الناصر تجربة درامية جديدة ومختلفة خلال موسم دراما رمضان 2026، من خلال مشاركتها في مسلسل «الست موناليزا»، بطولة النجمة مي عمر، في عمل تشويقي اجتماعي ينتظر أن يحجز مكانه بقوة على خريطة الموسم الرمضاني المقبل، ويستعرض الموجز التفاصيل.

هدير عبد الناصر في دور محوري ومفاجئ

تجسد هدير عبد الناصر في أحداث المسلسل شخصية «ولاء»، بنت خالة البطلة التي تقدمها مي عمر، وهي شخصية محورية تؤثر بشكل مباشر في تطور الأحداث. ويُعد الدور نقلة فنية جديدة لهدير، سواء من حيث الشكل أو المضمون، حيث تظهر بـلوك مختلف وأداء درامي يعتمد على العمق النفسي والتحولات الإنسانية المعقدة.

ويضيف دور «ولاء» خطوطًا درامية متشابكة داخل العمل، خاصة مع تصاعد الصراعات العائلية والاجتماعية، ما يجعل الشخصية واحدة من مفاتيح الأحداث الأساسية.

قصة مسلسل «الست موناليزا».. دراما تشويقية بتقنية الفلاش باك

ينتمي مسلسل الست موناليزا إلى نوعية الأعمال الدرامية التشويقية، ويعتمد بشكل أساسي على تقنية الفلاش باك، حيث تسرد البطلة «موناليزا» ذكرياتها من داخل السجن، كاشفة تفاصيل رحلة مليئة بالألم والتحولات القاسية.

تمر «موناليزا» بتجربة زواج فاشلة تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتدفعها لمحاولات متكررة لإعادة بناء ذاتها وسط ضغوط نفسية واجتماعية متراكمة، قبل أن تتورط في حادث مأساوي غير مقصود ينتهي بمقتل إحدى الشخصيات المقربة منها، لتدخل في صراع طويل لإثبات أن ما حدث كان قتلًا بالخطأ وليس جريمة متعمدة.

مي عمر بدور مختلف.. طباخة بصراع إنساني

تقدم مي عمر خلال أحداث المسلسل شخصية «طباخة»، في دور يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية، ويكشف عن طبقات نفسية معقدة، بعيدًا عن القوالب التقليدية، وهو ما يضيف للعمل مصداقية وواقعية في تناول قضايا المرأة والعدالة الاجتماعية.

مسيرة تعاون فني ناجحة بين مي عمر وهدير عبد الناصر

يشكل مسلسل الست موناليزا رابع تعاون فني يجمع بين مي عمر وهدير عبد الناصر، بعد سلسلة أعمال ناجحة، بدأت بمسلسل «لؤلؤ» عام 2021، حيث قدمت هدير شخصية «مروة» الصديقة الخائنة، وحقق العمل وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وتكرر التعاون في مسلسل «نسل الأغراب» عام 2021، وظهرت هدير في دور «بارة» الفتاة الصعيدية البسيطة، ثم اجتمعتا مجددًا في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» عام 2024، في إطار اجتماعي تشويقي، ما عزز الكيمياء الفنية بينهما.

هدير عبد الناصر: «الست موناليزا محطة مهمة في مشواري»

من جانبها، أعربت هدير عبد الناصر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل «الست موناليزا»، مؤكدة أن العمل يمثل محطة فارقة في مسيرتها الفنية، خاصة أنه يقدمها في شخصية غير تقليدية تحمل أبعادًا إنسانية عميقة.

وأوضحت أنها تحمست للدور منذ قراءة السيناريو، مشيرة إلى أن تكرار التعاون مع مي عمر جاء نتيجة التفاهم الفني الواضح بينهما، ونجاح التجارب السابقة، معربة عن أملها في أن يحقق المسلسل نجاحًا يفوق التوقعات.

أبطال وصناع مسلسل «الست موناليزا»

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم سوسن بدر، شيماء سيف، أحمد مجدي، وفاء عامر، إنجي المقدم، چوري بكر، ومحمود عزب.

العمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي، ويُعرض عبر قناتي MBC مصر وMBC مصر 2، إلى جانب منصة شاهد، ضمن السباق الدرامي لرمضان 2026.