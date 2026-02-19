"على قد الحب" يتصدر الترند فى الحلقة الاولى.. إشادات واسعة من الجمهور .. بداية قوية و مشوقة

حقق مسلسل «على قد الحب» صدارة الترند على جوجل و مواقع التواصل عقب عرض حلقته الأولى على شاشة CBC، وسط تفاعل جماهيري واسع وإشادات اعتبرته البداية الأقوى بين الأعمال المعروضة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقدمت النجمة نيللي كريم أداءً قويًا ومؤثرًا، نجحت من خلاله في تجسيد مشاعر متباينة بين القوة والرقة، مع حضور طاغى على الشاشة منذ المشهد الأول. كما لاقى الفنان شريف سلامة إشادات كبيرة، حيث أظهر كيمياء واضحة مع نيللي كريم، وقدرة على التعبير بتلقائية جعلت المشاهد يتفاعل مع تطور العلاقة بين الشخصيتين.

تفاصيل مسلسل على قد الحب

وشهدت الحلقة الأولى إطلاق مريم التي تجسدها نيللي كريم لحفل خاص بمناسبة طرح كوليكشن ذهب جديد من تصميمها، في مشاهد عكست قوة الشخصية وطموحها المهني، وظهرت نيللي كريم بأداء قوي ومؤثر جمع بين الثقة والرومانسية، ما لاقى إشادة كبيرة من الجمهور.

في المقابل، قدم شريف سلامة أداءً لافتًا بشخصية الشيف كريم، خاصة في المشاهد التي جمعته بمريم، والتي اتسمت بخفة الظل والتوتر الرومانسي، لا سيما خلال الموقف الطريف حين ظنت أنه السائق قبل الحفل، ومحاولته وضعها في مقلب لتتأخر، ثم ظهوره في الحفل ومراقبته للأحداث.

كما تألقت مها نصار في دور الشقيقة الداعمة، إلى جانب حضور مميز لكل من صفاء الطوخي وميمي جمال، فيما ظهرت بوسي شلبي ضمن الأحداث مقدمةً لحفل إطلاق المجوهرات.

الحلقة الأولى حملت توقيع المخرج خالد سعيد، الذي قدم رؤية إخراجية لافتة، اعتمدت على إيقاع هادئ مدروس وكادرات أنيقة أبرزت التفاصيل الإنسانية والمشاعر الصادقة، ما انعكس بشكل واضح على جودة الصورة والإحساس العام للعمل.

احداث مسلسل على قد الحب

«على قد الحب» ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويبدو أن ثنائية نيللي كريم وشريف سلامة وضعت المسلسل مبكرًا في صدارة المنافسة، مع توقعات بتصاعد الأحداث بشكل أكبر خلال الحلقات المقبلة.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويجمع في بطولته كلاً من نيللي كريم وشريف سلامة، ونخبة من النجوم بينهم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني .

العمل من انتاج S_Prodution سالى والى التى تراهن على الجودة الفنية تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد