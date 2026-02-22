موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 رمضان 1447 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 رمضان 1447 هـ الموافق 22 فبراير 2026، خاصة مع تزامن وقت العصر مع ذروة الإرهاق لدى الصائمين خلال ساعات النهار الأخيرة قبل الإفطار، وتتصدر عبارات مثل موعد صلاة العصر اليوم وأذان العصر في القاهرة ومواقيت الصلاة في رمضان محركات البحث، بالتزامن مع حرص المصريين على أداء الصلاة في وقتها، لذلك يحرص الموجز علي ذكر مواقيت الصلاة.

ويأتي تحديد مواقيت الصلاة وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، الجهة المختصة بإعلان المواقيت الشرعية داخل جمهورية مصر العربية.

موعد أذان العصر اليوم في القاهرة والإسكندرية

جاءت مواقيت صلاة العصر اليوم الأحد 4 رمضان في عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: 3:22 مساءً

3:22 مساءً الإسكندرية: 3:27 مساءً

3:27 مساءً طنطا: 3:23 مساءً

3:23 مساءً أسيوط: 3:25 مساءً

3:25 مساءً بني سويف: 3:24 مساءً

3:24 مساءً سوهاج: 3:23 مساءً

3:23 مساءً قنا: 3:20 مساءً

3:20 مساءً مطروح: 3:37 مساءً

3:37 مساءً الإسماعيلية: 3:18 مساءً

3:18 مساءً السويس: 3:18 مساءً

3:18 مساءً دمياط: 3:19 مساءً

3:19 مساءً كفر الشيخ: 3:23 مساءً

3:23 مساءً أسوان: 3:20 مساءً

3:20 مساءً شرم الشيخ: 3:12 مساءً

3:12 مساءً واحة سيوة: 3:46 مساءً

ويلاحظ وجود فروق زمنية بسيطة بين المحافظات نتيجة اختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة.

أهمية صلاة العصر في رمضان

يمثل وقت أذان العصر مرحلة حساسة في يوم الصائم، إذ يكون قد أمضى معظم ساعات الصيام، ويبدأ الشعور بالإرهاق والجوع والعطش. ورغم ذلك، يحرص كثير من المسلمين على أداء الصلاة قبل الاستراحة استعدادًا لوقت الإفطار.

وقد ورد في السنة النبوية التحذير من التفريط في صلاة العصر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله".

كما جاء في حديث آخر:

"إنَّ هذِه الصَّلَاةَ عُرِضَتْ علَى مَن كانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فمَن حَافَظَ عَلَيْهَا كانَ له أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ".

وفسر الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري أن الأجر مرتين يعود إلى فضلها باعتبارها الصلاة الوسطى، وأجر المحافظة عليها في وقتها.

مواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان 1447

إلى جانب موعد أذان العصر، جاءت مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة كالتالي:

الفجر: 5:03 صباحًا

الشروق: 6:29 صباحًا

الظهر: 12:09 ظهرًا

العصر: 3:22 مساءً

المغرب: 5:49 مساءً

العشاء: 7:05 مساءً

متابعة مواقيت الصلاة يوميًا في رمضان

تزداد أهمية متابعة مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان، نظرًا لتغيرها التدريجي يومًا بعد يوم بفارق دقائق بسيطة. لذلك يُنصح بالرجوع إلى المواقيت الرسمية المعتمدة لضبط مواعيد الصلاة بدقة، خاصة مع اختلاف التوقيت بين المحافظات.

وبذلك نكون قد استعرضنا موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 رمضان 1447 في القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الجمهورية، مع توضيح فضل صلاة العصر وأهميتها في حياة المسلم، لا سيما خلال أيام الشهر الكريم.