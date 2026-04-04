موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات

يبحث عدد كبير من المسلمين يوميًا عن موعد أذان المغرب اليوم، كونه من أهم الصلوات التي يحرص الجميع على أدائها في وقتها الصحيح، خاصة مع اختلاف التوقيت من محافظة لأخرى.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 أبريل 2026 الموافق 16 شوال 1447 هجريًا، والتي تتضمن توقيت أذان المغرب في القاهرة وعدد من المحافظات، وفق الحسابات الفلكية الدقيقة المعتمدة رسميًا.



موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة



جاء موعد أذان المغرب اليوم الجمعة في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، وهو التوقيت الذي ينتظره الكثيرون يوميًا لمعرفة بداية وقت الإفطار وأداء الصلاة في موعدها.

ويُعد هذا التوقيت مرجعًا أساسيًا لسكان القاهرة الكبرى، خاصة مع التزام العديد من المواطنين بضبط يومهم وفق مواقيت الصلاة.



موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية



أما في محافظة الإسكندرية، فيختلف التوقيت بشكل طفيف، حيث يحين أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:21 مساءً.

ويأتي هذا الفارق نتيجة اختلاف الموقع الجغرافي بين المحافظتين، وهو أمر طبيعي ينعكس على مواقيت الصلاة بشكل يومي.



أهمية معرفة موعد أذان المغرب



تمثل صلاة المغرب أهمية كبيرة في حياة المسلمين، فهي الصلاة التي تأتي بعد غروب الشمس مباشرة، وترتبط بلحظة مميزة يوميًا، حيث يجتمع فيها أفراد الأسرة لأداء الصلاة





فروق التوقيت بين المحافظات



تختلف مواقيت أذان المغرب بين محافظات مصر بفروق دقائق بسيطة، نتيجة اختلاف خطوط الطول والعرض لكل مدينة، وهو ما يجعل بعض المحافظات تتقدم أو تتأخر عن القاهرة.

لذلك، يُفضل دائمًا متابعة التوقيت المحلي لكل محافظة، خاصة للمقيمين خارج القاهرة أو المسافرين بين المدن، لضمان الالتزام بموعد الصلاة بدقة.



متابعة يومية لمواقيت الصلاة



يستمر اهتمام المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر بشكل يومي، نظرًا لتغيرها المستمر وفق حركة الشمس، وهو ما يجعل الاطلاع على التحديثات الرسمية أمرًا ضروريًا.

وتحرص الجهات المختصة والمواقع الخدمية على تقديم تحديثات دقيقة حول موعد أذان المغرب وباقي الصلوات، لتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة في أي وقت.

