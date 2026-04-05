رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين الدكتور نادر عبد الحليم نائباً لرئيس هيئة الطاقة الذرية

تعيين الدكتور نادر عبد الحليم نائباً لرئيس هيئة الطاقة الذرية.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتور نادر عبد الحليم نائباً لرئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية.

وقد شغل الدكتور نادر عبد الحليم عددًا من المناصب القيادية، من بينها رئيس قسم المفاعلات، ووكيل شعبة المفاعلات الذرية للشئون التكنولوجية، كما تولى منصب مدير مفاعل مصر البحثي الأول، إلى جانب إدارته السابقة لاستخدامات مفاعل مصر البحثي الثاني.

وقد تمكن الدكتور نادر عبد الحليم من المساهمة في تطوير استخدامات مفاعل مصر البحثي الثاني في مجالات متعددة، من بينها تحليل العناصر بطريقة التنشيط اليوترونى، إنتاج بعض النظائر المشعة ذات التطبيقات الطبية واالصناعية، إلى جانب تحسين ألوان حجر التوباز بالتشعيع النيوترونى.

وشارك الدكتور نادر عبد الحليم في عدد من المشروعات البحثية والتطبيقية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تولى دور الباحث الرئيسي في أحد المشروعات المعنية بتحديث بيانات الانشطار النووي، إلى جانب مشاركته في مشروعات أخرى تتناول إدارة الوقود النووي، وتحسين أساليب الحسابات النيوترونية، ودعم أمان وتشغيل المفاعلات البحثية، كما يتولى دور المنسق الوطني لأحد مشروعات الأفرا (AFRA) المعنية بتشغيل وأمان واستخدامات المفاعلات البحثية.

وساهم الدكتور نادر عبد الحليم في نشر أكثر من 70 بحثًا علميًا في مجلات دولية محكمة ومؤتمرات علمية متخصصة، إلى جانب إشرافه على عدد من رسائل الدراسات العليا ومشاركته في التدريس بجامعة الإسكندرية

