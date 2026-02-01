الطاقة الذرية والبحث العلمي ينظمان ورشة عمل دولية حول إدارة المخاطر البيئية

ورشة عمل دولية حول إدارة المخاطر للملوثات البيئية بالتقنيات الحديثة.. في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في حماية البيئة، ينظم المعمل الوطني للتخلص الآمن من النفايات المشعة والخطرة التابع لهيئة الطاقة الذرية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلوم البيئة وصون الطبيعة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان "إدارة المخاطر للملوثات البيئية بالتقنيات الحديثة: نحو حلول مبتكرة ومستدامة".

الموجز ينقل التفاصيل، وتشهد ورشة العمل حضوراً رفيع المستوى ومشاركة واسعة من عدة جهات استراتيجية تشمل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة، كما تشارك هيئات المحطات النووية، المواد النووية، وجهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، إلى جانب جامعات القاهرة، عين شمس، بني سويف، الأزهر، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كما تشارك عدد من الجمعيات الأهلية وشركات القطاع الخاص.

وبدوره، أكد الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية ورئيس مجلس إدارة المعمل الوطني، على أهمية هذا الحدث حيث أشار إلى أن هذه الورشة تجسد التزام الهيئة بتطوير حلول وطنية لمواجهة التحديات البيئية، وتوفر منصة لتبادل الخبرات بين العلماء وصناع القرار لضمان الإدارة الآمنة للمخاطر وفق أحدث المعايير العالمية، وهو ما يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

ومن ناحيتها، صرحت الدكتورة رحاب عثمان، المدير التنفيذي لمشروع المعمل ومنسق ورشة العمل بأن هذه الفعالية تركز على التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات النووية والإشعاعية في رصد ومعالجة الملوثات من أجل بناء قدرات الكوادر المصرية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول ملموسة تخدم القطاع الصناعي والبيئي في مصر.

وتتضمن ورشة العمل التي تستمر على مدار ثلاثة أيام جلسات متخصصة تتناول الاستراتيجيات الوطنية للتغيرات المناخية، التصميم الذكي لمنشآت المعالجة، ونمذجة انتشار الملوثات بالذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تُختتم الفعاليات بصياغة وثيقة توصيات نهائية للسياسات والبحث العلمي، بالإضافة إلى جولة ميدانية لمنشآت المعمل الوطني بهيئة الطاقة الذرية

