بحضور ومشاركة 105 دولة.. الأسبوع الذري العالمي يختتم فعالياته في موسكو بتكريم وزير الكهرباء

اختتم الأسبوع الذرى العالمي فعالياته فى العاصمة الروسية موسكو بتكريم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمنحه نوط الامتياز من المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية " روساتوم " للإسهام في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية

وشارك الدكتور محمود عصمت ، متحدثا فى مائدة مستديرة حول الطاقة الذرية من نظام تكنولوجي إلى رؤية عالمية جديدة ، والتى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية ، وكانت بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوزراء المشاركون فى القمة النووية العليا.

كما شارك متحدثا فى الجلسة العامة ، مشيداً بأهمية وعبقرية وتوقيت صدور قرار القيادة السياسية بدخول مصر الى عالم التكنولوجيا النووية المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية فى ضوء البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، وشملت المشاركة المؤتمر السنوى لمنصة دول البريكس للطاقة الذرية

وكان الحدث الأهم على هامش فعاليات المنتدى الذرى العالمي ، هو مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الاولى من ميناء مدينة سانت بطرسبورج إلى موقع المحطة النووية بالضبعة ، وحرص الدكتور محمود عصمت على عقد الاجتماع الدورى مع ، أليكسى ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية " روساتوم " والدكتور اندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة ، ورئيس شركة "آتوم ستروى إكسبورت " القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة ، على هامش الجلسات التى استمرّت على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة للانتهاء من المشروع الاستراتيجي النووى المصرى لتوليد الكهرباء

حرص الدكتور محمود عصمت خلال الجلسات على التأكيد ان العلاقة تكاملية بين استراتيجيتنا الوطنية للطاقة ورؤية الدولة للاستفادة من الثروات الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومزيج الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ،و65 % فى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة ، وبين الطاقة النووية ،الأمر الذى أضاف إلى مشروعنا النووى لتوليد الطاقة الكهربائية بعدا جديدا يتعلق بتوفير الأرضية الثابتة للشبكة ، تساعد على إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتضمن امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار ، والتوسع فى سياسة خفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية

اقرأ أيضا:

مدير عام روساتوم الروسية: أهم متطلبات الطاقة النووية في أي دولة هى الإرادة السياسية

رئيس هيئة المحطات النووية: محطة الضبعة تضمن الاستقرار في إمدادات الطاقة وتعزز التنافسية