مصر تدين استهداف مقر بعثة الإمارات في دمشق وتؤكد:انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت جمهورية مصر العربية أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، مؤكدة ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية واحترام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مع إعلان تضامنها الكامل مع الإمارات.

مصر تدين أعمال الشغب ضد بعثة الإمارات في دمشق

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها القاطعة لأعمال الشغب ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداءات تطال المقار والبعثات الدبلوماسية.

وأكدت مصر في بيان رسمي أن استهداف البعثات الدبلوماسية يُعد انتهاكًا واضحًا وصارخًا لأحكام القانون الدولي، مشددة على ضرورة احترام القواعد والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

التأكيد على احترام القانون الدولي واتفاقية فيينا

وشددت مصر على أهمية الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي التي تلزم الدول بتوفير الحماية اللازمة للبعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من استقرار العلاقات الدولية.

كما أوضحت أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص بشكل واضح على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية وتأمينها من أي أعمال تخريب أو اعتداء، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة العاملين في هذه البعثات والحفاظ على حرمة مقارها.

تضامن مصري كامل مع الإمارات

وجددت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة هذه الحادثة، مؤكدة دعمها لكل الجهود التي تستهدف حماية البعثات الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد البيان أن مصر تقف إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تهديدات تمس بعثاتها الدبلوماسية أو أمنها، مشيرة إلى أهمية التضامن العربي في مواجهة مثل هذه التحديات التي تهدد استقرار المنطقة.

دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البعثات الدبلوماسية

وطالبت مصر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لضمان حماية وتأمين جميع البعثات والمقار الدبلوماسية، بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ سلامة العاملين فيها.

كما شددت على أن أي استهداف للبعثات الدبلوماسية يمثل تهديدًا مباشرًا للأعراف الدولية ويقوض أسس العلاقات بين الدول، الأمر الذي يستوجب تحركًا سريعًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في ظل التوترات الإقليمية

تأتي هذه الإدانة المصرية في إطار الحرص على تعزيز احترام القانون الدولي وحماية المقار الدبلوماسية في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، حيث تمثل البعثات الدبلوماسية رمزًا للعلاقات الرسمية بين الدول، وأي اعتداء عليها يُعد مساسًا بالسيادة والأعراف الدولية.

وأكدت مصر في ختام بيانها ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين الدولية، والعمل على حماية البعثات الدبلوماسية بما يضمن استقرار العلاقات الدولية والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.