ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد 5 أبريل 2026 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 5 أبريل 2026، استقرارًا في الأسواق المحلية بعد الارتفاع الأخير، مع بقاء المعدن الأصفر على استقراره نسبيًا في الأسواق العالمية. وقد سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 20 جنيهًا، ما جعل المعدن النفيس محل اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديث رسمي

أعلنت شعبة الذهب عن الأسعار الرسمية للذهب في السوق المحلي اليوم، كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 8194 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 7170 جنيهًا للجرام، مع إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و200 جنيه حسب محل البيع.

سعر الذهب عيار 18: 6145 جنيهًا للجرام.

هذا الارتفاع يأتي في ظل استقرار سعر الذهب عالميًا، حيث بلغ سعر الأونصة 4678 دولارًا.

سعر الجنيه الذهب

يعد الجنيه الذهب من المؤشرات المهمة للسوق المحلي، ويزن 8 جرامات. وقد سجل سعره اليوم 57360 جنيهًا، ويختلف سعره وفقًا للمصنعية المضافة في محلات الصاغة.

العوامل المؤثرة في الأسعار

تشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا جاء نتيجة عدة عوامل:

زيادة الطلب من قبل المستهلكين والمستثمرين مع اقتراب شم النسيم والإجازات الموسمية. استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري الذي يدعم ثبات الأسعار في الأسواق المحلية. التحركات المحدودة للذهب عالميًا نتيجة التوازن بين العرض والطلب في الأسواق الدولية. تذبذب أسعار المعادن النفيسة الأخرى مما انعكس جزئيًا على سعر الذهب المحلي. تأثير المصنعية وأسعار الصياغة على قيمة الجرام عند الشراء من محلات الصاغة المختلفة.

نصائح للمستهلكين

ينصح خبراء الاقتصاد بعدم الشراء بكميات كبيرة قبل مراقبة حركة الأسعار اليومية.

يُفضل متابعة تحديثات شعبة الذهب لتجنب المفاجآت في الأسعار عند الشراء.

لتجنب المفاجآت في الأسعار عند الشراء. يمكن للمستثمرين متابعة الأسعار العالمية كمرجع قبل اتخاذ أي قرار شرائي محلي.

يظل الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا وسط تذبذب العملات، ويحتاج المشترون إلى متابعة الأسعار بشكل مستمر لضمان أفضل قيمة للشراء.