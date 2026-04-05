بالفيديو.. نائب محافظ سوهاج يفاجئ مواطناً "تائه ملفه" منذ 7 أشهر بحي شرق: "لو مخلصتش تجيلي مكتبي"

في لفتة رقابية إنسانية، فاجأ السيد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، أحد المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق، بوعود حاسمة لإنهاء معاناة استمرت لسنوات

وكان نائب محافظ سوهاج خلال لتفقد سير العمل بمراكز خدمة المواطنين، استوقف أحد المواطنين – دون أن يعلم هويته في البداية – الذي أشتكى من تعطل معاملته المتعلقة بالتصالح وتقنين الأوضاع لمدة تصل إلى 6 سنوات. وفجر المواطن مفاجأة صادمة حين أكد أن ملفه الورقي "مفقود" داخل أروقة المركز منذ 7 أشهر، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، رغم التزامه بكافة قرارات الدولة وسداده للرسوم المقررة.

وعبر المواطن عن استيائه الشديد مما وصفه بـ "أهمال " بعض العاملين بالمركز التكنولوجي لحي شرق، مشيراً إلى أن غياب التنسيق أدى إلى ضياع حقه في إنهاء إجراءاته القانونية طوال هذه المدة.

ومن جانبه، أبدى كمال سليمان استياءه من هذا التقاعس، ووجه تعليمات فورية ومشددة لمسؤولي المركز بسرعة العثور على الملف وحل المشكلة جذرياً ، وفي خطوة طمأنت المواطن، قال نائب المحافظ: "إذا لم يتم إنجاز المعاملة خلال أسبوع عليك الحضور لمكتبي بمقر المحافظة شخصياً لمتابعة الحل".

ولم تخلُ الواقعة من ملمح إنساني، حيث تملك الذهول المواطن حين اكتشف أن الشخص الذي استمع لشكواه بتواضع ووعده بالحل المباشر هو نائب محافظ سوهاج بشخصه، مشيداً بهذا التواجد الميداني الذي يكسر الحواجز بين المسؤول والمواطن.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات المفاجئة التي تنفذها قيادات محافظة سوهاج، لضمان تسريع منظومة التصالح في مخالفات البناء وتذليل العقبات أمام المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية