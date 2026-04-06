موعد أذان العصر اليوم في مصر.. تعرف على التوقيت الرسمي

يبحث عدد كبير من المواطنين يوميًا عن مواعيد الصلاة، وخاصة موعد أذان العصر، لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم اليوم والالتزام بالعبادات في أوقاتها المحددة. ويأتي ذلك بالتزامن مع التغيرات اليومية في مواقيت الصلاة وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي تعتمدها الجهات المختصة في مصر.

موعد أذان العصر اليوم في القاهرة

بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين موعد أذان العصر اليوم في تمام الساعة 3:30 مساءً، وهو التوقيت الذي ينتظره المسلمون لأداء واحدة من الصلوات المفروضة التي تحظى بمكانة خاصة في الإسلام.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر



وجاءت باقي مواقيت الصلاة اليوم على النحو التالي:

موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا

موعد الشروق: 5:38 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:17 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:36 مساءً

وتساعد هذه المواقيت المسلمين على تنظيم يومهم بين العمل والعبادة، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية التي قد تشغل البعض عن أداء الصلاة في وقتها.

أهمية صلاة العصر في حياة المسلم

تُعد صلاة العصر من الصلوات الوسطى التي أوصى الإسلام بالحفاظ عليها، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير. وقد وردت العديد من النصوص الدينية التي تحث على الالتزام بها في وقتها، وعدم تأخيرها أو الانشغال عنها بأمور الدنيا.

كما تمثل صلاة العصر نقطة فاصلة في يوم المسلم، حيث تأتي في منتصف فترة الانشغال بالأعمال، لتذكّر الإنسان بضرورة التوازن بين متطلبات الحياة والعبادة.



الالتزام بمواقيت الصلاة



يؤكد علماء الدين أن الالتزام بأداء الصلاة في وقتها يعكس انضباط المسلم وحرصه على التقرب إلى الله، كما يساهم في تحقيق الراحة النفسية والسكينة. وينصح دائمًا بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي، خاصة مع تغيرها المستمر بفارق دقائق.

وفي النهاية، يظل موعد أذان العصر من أبرز المواقيت التي تحظى باهتمام كبير، لما تحمله هذه الصلاة من مكانة عظيمة في حياة المسلمين، وحرصهم الدائم على أدائها في وقتها لنيل الأجر والثواب.