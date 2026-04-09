قضية محمد وزيري وهيفاء وهبي.. تفاصيل صادمة عن غسل ملايين الجنيهات والدولارات

هيفاء وهبي.. كشفت تحقيقات النيابة العامة تطورات جديدة في قضية غسل الأموال المتهم فيها محمد وزيري، والمتعلقة بالاستيلاء على أموال الفنانة هيفاء وهبي، في واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة.

كيف استولى محمد وزيري على أموال هيفاء وهبي؟

أوضحت التحقيقات أن المتهم استغل عمله كمدير أعمال للفنانة لعدة سنوات، وتمكن من الحصول على توكيلات رسمية تتيح له إدارة حساباتها البنكية والتصرف في أموالها.

وقام وزيري، وفقًا للأوراق الرسمية، بتحويل مبالغ مالية من حسابات هيفاء وهبي إلى حساباته الشخصية دون علمها، مستغلًا الصلاحيات الممنوحة له.

أرقام صادمة في القضية

كشفت التحقيقات أن إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها تجاوز:

أكثر من 9.5 مليون جنيه مصري

نحو 800 ألف دولار أمريكي

وتمت هذه العمليات عبر تحويلات مالية متكررة داخل الجهاز المصرفي، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

أساليب غسل الأموال وإخفاء المصدر

اعتمد المتهم على عدة وسائل معقدة لإخفاء الأموال، أبرزها:

الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية

إجراء معاملات مالية تبدو قانونية

صعوبة تتبع مصدر الأموال الحقيقي

كما استخدم هذه الأموال في أنشطة مختلفة لإضفاء طابع مشروع عليها.

شركات وعقارات وسيارات فارهة

أشارت التحقيقات إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال تم توجيهه إلى:

شراء عقارات ووحدات إدارية

اقتناء سيارات فارهة

تسجيل ممتلكات بأسماء مقربين، خاصة شقيقه

وذلك بهدف إخفاء الملكية الحقيقية لهذه الأصول.

شركات واجهة لغسل الأموال

أفادت التحريات أن المتهم أسس عددًا من الشركات التجارية، استخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو مشروعة، وهي إحدى الطرق الشائعة في جرائم غسل الأموال.

كما أكدت الجهات المختصة أن حجم ثروته لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، ما يدعم الاتهامات الموجهة إليه.

دفاع هيفاء وهبي يكشف تفاصيل جديدة

صرّح شريف حافظ، محامي الفنانة، أن التحريات أثبتت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال بشكل يقيني، من خلال استغلال صفته كمدير أعمال خلال الفترة من 2017 حتى 2020.

وأشار إلى أن الأموال محل القضية ناتجة عن جرائم تبديد واستيلاء، وتم غسلها بهدف إخفاء مصدرها وقطع الصلة بينها وبين النشاط غير المشروع.

تحقيقات مستمرة لكشف كل التفاصيل

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعمل على تتبع الأموال المستولى عليها ومحاولة استردادها.