ثواب صيام الستة البيض من شوال..فضل عظيم لا تفوّته في الأيام الأخيرة

مع دخول الثلث الأخير من شهر شوال، تتجدد الفرصة أمام المسلمين لاغتنام واحدة من أعظم السنن المهجورة، وهي صيام الستة البيض من شوال، ورغم ما تحمله هذه الأيام من فضل كبير وثواب عظيم، إلا أن الكثيرين يغفلون عنها، في وقت يمر فيه الشهر سريعًا كغيره من المواسم المباركة لذلك، تزداد أهمية التذكير بفضل صيام الست من شوال، خاصة لمن يسعى لتعويض ما فاته من الأجر بعد شهر رمضان.

ما هو فضل صيام الستة البيض من شوال؟

يُعد صيام الستة البيض من شوال من السنن النبوية المؤكدة التي أوصى بها النبي ﷺ، حيث ورد في الحديث الشريف:

«من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر»، وهو ما يعكس عظمة هذا العمل وأثره في ميزان الحسنات.

ويُفهم من هذا الحديث أن صيام رمضان مع ستة أيام من شوال يعادل صيام سنة كاملة، نظرًا لمضاعفة الأجر، حيث الحسنة بعشر أمثالها.

10 أسباب توضح ثواب صيام الستة البيض

هناك العديد من الفضائل التي تجعل صيام الست من شوال فرصة لا تُعوّض، ومن أبرزها:

نيل الأجر العظيم: حيث يُكتب للمسلم أجر صيام الدهر كاملًا. جبر النقص في الفرائض: تعوّض ما قد يكون في صيام رمضان من تقصير. التقرب إلى الله: من خلال الإكثار من النوافل التي تزيد محبة الله للعبد. مضاعفة الحسنات: الصيام من أعظم الأعمال التي يضاعف الله أجرها. طيب رائحة فم الصائم: والتي تكون عند الله أطيب من ريح المسك. باب الريان في الجنة: وهو باب مخصص للصائمين فقط. النجاة من النار: فصيام يوم واحد يبعد عن النار سبعين عامًا. الصيام وقاية: فهو جُنة ودرع يحمي صاحبه من النار. تكفير الذنوب: يسهم في محو الخطايا والذنوب. الشفاعة يوم القيامة: حيث يشفع الصيام لصاحبه.

حكم صيام الستة البيض من شوال

اختلف العلماء في حكم صيام الستة البيض، إلا أن جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والحنفية يرون أنها سنة مستحبة، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.

واستدلوا بأحاديث نبوية تؤكد فضلها، منها أن صيام رمضان يعادل عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال يعادل شهرين، ليكتمل بذلك أجر السنة.

في المقابل، رأى بعض فقهاء المالكية والحنفية كراهة صيامها، ليس لذاتها، ولكن خشية اعتقاد العامة بوجوبها، وهو ما قد يؤدي إلى الوقوع في البدعة.

هل يجب صيام الستة البيض متتالية؟

من الأسئلة الشائعة حول صيام الست من شوال، هل يجب أن تكون متتالية؟ والإجابة: لا، يجوز صيامها متفرقة أو متتالية خلال شهر شوال، حسب ما يتيسر للمسلم.

كما لا يشترط البدء بها مباشرة بعد عيد الفطر، بل يمكن صيامها في أي وقت من الشهر، وهو ما يعكس سعة الشريعة ويسرها.

لماذا يجب اغتنام الأيام المتبقية من شوال؟

مع اقتراب نهاية شهر شوال، تصبح الفرصة محدودة أمام من لم يبدأ بعد في صيام الستة البيض، لذلك يُنصح بعدم التأجيل، خاصة أن هذه الأيام تحمل أجرًا عظيمًا بعمل بسيط.

فاغتنام هذه السنة يعكس حرص المسلم على الطاعات، ورغبته في الاستمرار في العبادة بعد رمضان، وهو ما يُعد علامة على قبول العمل.