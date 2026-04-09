موعد أذان العصر اليوم في مصر 2026.. تعرف على التوقيت في القاهرة

والإسكندرية وباقي المحافظات

تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد أذان العصر اليوم في مصر، ضمن مواقيت الصلاة اليومية التي يحرص عليها المسلمون في مختلف المحافظات، حيث يمثل أذان العصر أحد الصلوات الخمس المفروضة التي تُعد ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام.

ويُعد الأذان من الشعائر الإسلامية العظيمة التي تُظهر هوية المجتمع المسلم، كما أنه وسيلة لتنبيه المسلمين إلى دخول وقت الصلاة، وحثهم على التوجه إلى المساجد وعمارتها في الأوقات الخمسة المفروضة.



أهمية الأذان في الإسلام ودوره في الحياة اليومية



يؤكد العلماء أن الأذان فرض كفاية على الرجال، أي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، بينما يظل من الشعائر الظاهرة التي لا يجوز تركها في أي مجتمع مسلم.

ويمثل الأذان إعلانًا واضحًا لدخول وقت الصلاة، كما يساهم في تنظيم حياة المسلمين اليومية، وربطهم بالعبادات في أوقاتها المحددة، مما يعزز من روح الالتزام الديني والانضباط.



موعد أذان العصر اليوم في القاهرة والمحافظات



وفقًا للتوقيت المحلي الصادر عن الجهات المختصة بمواقيت الصلاة، جاءت مواعيد أذان العصر اليوم في عدد من محافظات الجمهورية على النحو التالي:

موعد أذان العصر في القاهرة: الساعة 3:30 مساءً



موعد أذان العصر في الإسكندرية:

الساعة 3:36 مساءً

موعد أذان العصر في أسوان: الساعة 3:18 مساءً



موعد أذان العصر في الإسماعيلية: الساعة 3:27 مساءً



وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة إلى أخرى داخل مصر بفارق دقائق بسيطة، نتيجة لاختلاف الموقع الجغرافي بين الشمال والجنوب والشرق والغرب.



اختلاف مواقيت الصلاة بين المحافظات



يعود اختلاف مواعيد أذان العصر وباقي الصلوات إلى الموقع الجغرافي لكل مدينة، حيث تتقدم أو تتأخر حركة الشمس بشكل طفيف بين محافظة وأخرى.

فعلى سبيل المثال، تتأخر مواقيت الصلاة في المحافظات الشمالية مثل الإسكندرية مقارنة بالمحافظات الجنوبية مثل أسوان، بينما تأتي القاهرة في المنتصف تقريبًا من حيث التوقيت.



فضل صلاة العصر في الإسلام



تُعد صلاة العصر من الصلوات المهمة التي حثّ عليها الإسلام، حيث وردت نصوص عديدة تشير إلى فضل المحافظة عليها، وأنها من الصلوات التي يُحافظ عليها المؤمنون الصادقون.

كما أن الالتزام بأداء صلاة العصر في وقتها يعكس مدى ارتباط المسلم بعباداته اليومية، وحرصه على اغتنام الأوقات المباركة في اليوم.



نصائح للالتزام بمواقيت الصلاة



ينصح العلماء بضرورة الاعتماد على مواقيت الصلاة الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة أو التطبيقات الموثوقة، لضمان أداء الصلاة في وقتها الصحيح دون تأخير.

كما يُفضل ضبط منبهات يومية لمواقيت الصلاة، خاصة في أوقات الانشغال بالعمل أو الدراسة، لضمان عدم تفويت أي صلاة من الصلوات الخمس.