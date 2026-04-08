تبكير صرف مرتبات أبريل 2026 للمعلمين والموظفين.. الموعد الرسمي وجدول الرواتب

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهري أبريل مع إتاحة السحب من ATM والبنوك والبريد





يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة المعلمين، موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026، بعد إعلان الحكومة تبكير مواعيد الصرف خلال الشهرين المقبلين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.



وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 19 من كل شهر، بدلًا من المواعيد التقليدية، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين منظومة صرف الرواتب وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.



موعد صرف مرتبات أبريل 2026



بحسب وزارة المالية المصرية، سيتم إتاحة المرتبات للعاملين وفق الجداول الزمنية لكل جهة حكومية، مع إمكانية الصرف في أي وقت بعد بدء المواعيد المحددة، ما يمنح الموظفين مرونة كبيرة في الحصول على رواتبهم دون تكدس أو زحام.



تبكير صرف مستحقات مارس



وفي سياق متصل، قررت الوزارة تقديم صرف المتأخرات والمستحقات الخاصة بشهر مارس 2026 لتبدأ من يوم 7 أبريل، وذلك مراعاةً لموسم الأعياد، خاصة أعياد الإخوة المسيحيين، في إطار التيسير على العاملين بالدولة.



طرق صرف المرتبات



يمكن للمعلمين وجميع العاملين صرف مرتباتهم من خلال عدة وسائل، أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك الحكومية والخاصة

مكاتب البريد المصري

وشددت وزارة المالية على ضرورة تجنب التزاحم، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة طوال اليوم بداية من تاريخ الصرف لكل جهة.



موعد صرف المعاشات



أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فقد بدأ صرف معاشات شهر أبريل 2026 بالفعل اعتبارًا من يوم 1 أبريل، عبر منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفق الجدول المعتاد.



جدول المرتبات 2026 (حسب الدرجات الوظيفية)



الدرجة الممتازة: من 12,000 إلى 13,500 جنيه

الدرجة العالية: من 10,000 إلى 11,500 جنيه

مدير عام: من 8,500 إلى 10,000 جنيه

الدرجة الأولى: من 7,000 إلى 8,500 جنيه

الدرجة الثانية: من 6,000 إلى 7,500 جنيه

الدرجة الثالثة: من 5,000 إلى 6,500 جنيه

الدرجة الرابعة: من 4,500 إلى 5,500 جنيه

الدرجة الخامسة: من 4,000 إلى 4,800 جنيه

الدرجة السادسة: من 3,500 إلى 4,200 جنيه

ملاحظة: تختلف القيم قليلًا حسب الجهة والبدلات والحوافز.