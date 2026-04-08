السيسي يشيد بقرار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويثمن موقف ترامب

عبد الفتاح السيسي.. مصر تؤكد دعمها الكامل لدول الخليج والأردن وتدعو لاتفاق دائم يعزز الاستقرار في المنطقة





أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وتعكس رغبة حقيقية في تغليب صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.



السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة نحو الاستقرار



أوضح الرئيس السيسي أنه تابع إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الخبر أسعد الملايين من الداعمين للسلام حول العالم. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق بداية لمسار دائم ينهي التوترات ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.



دعم مصري كامل لدول الخليج والأردن

جدد الرئيس تأكيده على دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأردن والعراق، في ظل التحديات الراهنة. وشدد على أهمية مراعاة أي اتفاق مستقبلي للمصالح الأمنية المشروعة لهذه الدول.



إشادة بقرار ترامب والدعوة لمفاوضات جادة



وثمّن السيسي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنه يعكس توجهًا نحو إعلاء قيم الإنسانية والسلام. كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط بجدية في المفاوضات للوصول إلى حل شامل يضمن التعايش السلمي بين شعوب المنطقة.



مصر تواصل جهودها لإحلال السلام



أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل داعمة لأمن واستقرار الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج، مع استمرارها في بذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراعات وتحقيق سلام عادل وشامل يخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم.