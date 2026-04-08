محمد تمساح يكتب: نهاية العالم بتوقيت ترامب

في الثلاثاء 7 أبريل 2026، وعلى وجه التحديد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الموافق الاربعاء بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش كان يتوقع العالم أن يدخل في لحظة حاسمة قد تُغيّر مجرى التاريخ السياسي والعسكري في الشرق الأوسط والعالم بأسره، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع مهلة صارمة لإيران، مهددًا بتنفيذ ضربات عسكرية واسعة إذا لم تستجب طهران لمطالبه، في تصعيد نادر من نوعه منذ عقود.

وبعدها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، استجابة لطلب من شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، وبالتنسيق مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك بشرط موافقة طهران على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن، ليصبح حال الجميع هل ينهي ترامب ايران بضربة نووية؟ لترد إيران بإظلام العالم، وينفذ ترامب تهديده ويعيدها للعصر الحجري

التهديد الأمريكي النهائي: ساعة الصفر

ترامب أطلق انذار نهائي ومهلة أخيرة واضحًا: إذا لم تعِد إيران فتح مضيق هرمز الحيوي وتلبّ شروط واشنطن، فإن الولايات المتحدة ستتجه إلى ضربات عسكرية واسعة تستهدف البنية التحتية الإيرانية – بما في ذلك محطات الطاقة والجسور والمرافق الحيوية – في موعد محدد هو الثامنة مساء الثلاثاء

ترامب قال حرفيًا في منشوره على “تروث سوشيال”:

“إذا لم تستجب إيران، حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبداً.”

وأضاف:

“لا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث. هذه واحدة من أهم اللحظات في التاريخ.”

وذكرت الوكالات أن ترامب كرر تهديده مرات عدة خلال اليوم، مؤكدًا:

“حضارة كاملة ستُباد الليلة لو لم يتم التوصل لصفقة، لا تساوموا على مصالح أمريكا.”

رد طهران: تهديد وتأكيد على الرد القاسي

إيران أعلنت أنها سترد بشكل مدمر إذا تعرضت أهدافها العسكرية أو المدنية لهجوم أمريكي، مؤكدة أن حضارتها عبرت آلاف السنين ولن تُرهب بتهديدات ترامب.

إسرائيل: بين التحريض والرد

إسرائيل شنت ضربات محدودة على مواقع إيرانية داخل الأراضي الإيرانية، مما رفع منسوب التوتر وحاول دفع الولايات المتحدة نحو حرب أوسع.

محاولات التهدئة: باكستان ودور الوساطة

باكستان تستضيف محادثات بين واشنطن وطهران لمحاولة تخفيف التوتر قبل نهاية المهلة، ودعت لتمديدها أسبوعين.

الأسلحة النووية: هل ظهرت في المعادلة؟

حتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي لاستخدام الأسلحة النووية، والبيت الأبيض نفى ذلك صراحة، ولكن التهديد بمحو حضارة كاملة أثار جدلاً واسعًا حول احتمالية استخدام أسلحة غير تقليدية.

نهاية العالم بتوقيت ترامب؟

العالم يقف متأهبًا عند تلك اللحظة، فالساعات الحاسمة قبل الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة مليئة بالتوتر، التصريحات المتشنجة، الضربات العسكرية، وردود الفعل الإقليمية والدولية، المسألة لم تكن مجرد تهديد عابر، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام الدولي على احتواء الصراعات الكبرى ومنع انزلاقها نحو حرب شاملة ربما تخلّف آثارًا كارثية على البشرية جمعاء.

الحقيقة الوحيدة الواضحة في تلك اللحظة كانت أن العالم وقف لحظة “تهديدات ترامب”، في انتظار ما ستسفر عنه تلك اللحظة الحرجة في تاريخ الشرق الأوسط والعلاقات الدولية.