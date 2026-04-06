موعد أذان المغرب اليوم في مصر.. تعرف على التوقيت الرسمي

يحرص المواطنون يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة، ويأتي موعد أذان المغرب في مقدمة هذه الاهتمامات، لما يمثله من أهمية خاصة في حياة المسلمين، حيث يرتبط بانتهاء يوم العمل والاستعداد لأداء الصلاة وتناول الإفطار في أيام الصيام أو الراحة بعد يوم طويل.



موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة



وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:17 مساءً، وهو الموعد الذي ينتظره المسلمون لأداء صلاة المغرب في وقتها المحدد.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر



وجاءت باقي مواقيت الصلاة اليوم كالتالي:

موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا

موعد الشروق: 5:38 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:17 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:36 مساءً

وتُعد هذه المواقيت مرجعًا أساسيًا للمسلمين في تنظيم يومهم بين العمل والعبادة، بما يضمن أداء الصلوات في أوقاتها الصحيحة.



فضل صلاة المغرب وأهميتها



تحتل صلاة المغرب مكانة كبيرة بين الصلوات المفروضة، حيث تأتي عقب غروب الشمس مباشرة، ويحرص المسلمون على أدائها في وقتها لما لها من فضل عظيم وأجر كبير. كما أنها تمثل بداية فترة المساء التي يسعى فيها الإنسان للراحة والسكينة بعد يوم مليء بالانشغالات.



أهمية الالتزام بمواقيت الصلاة



الالتزام بمواقيت الصلاة يعكس حرص المسلم على أداء الفرائض في أوقاتها، وهو ما يساهم في تعزيز الشعور بالطمأنينة والانضباط. وينصح بمتابعة التحديثات اليومية لمواقيت الأذان، نظرًا لتغيرها المستمر بفارق دقائق.



يظل موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي ينتظرها المسلمون يوميًا، لما يحمله من روحانية خاصة وأهمية كبيرة في حياتهم اليومية.