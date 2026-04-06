موعد أذان العشاء اليوم في مصر.. تعرف على التوقيت الرسمي وأهمية الصلاة في وقتها

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي، ويأتي موعد أذان العشاء ضمن أبرز هذه المواقيت التي تشهد اهتمامًا واسعًا، نظرًا لما تمثله هذه الصلاة من أهمية كبيرة في ختام يوم المسلم، حيث يسعى الجميع لأدائها في وقتها لنيل الأجر والثواب.



موعد أذان العشاء اليوم في القاهرة



بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين موعد أذان العشاء اليوم في تمام الساعة 7:36 مساءً، وهو التوقيت الذي يختتم به المسلم يومه بأداء آخر الصلوات المفروضة.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر



وجاءت باقي مواقيت الصلاة اليوم على النحو التالي:

موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا

موعد الشروق: 5:38 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:17 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:36 مساءً

وتساعد هذه المواقيت المواطنين على تنظيم أوقاتهم اليومية، خاصة في ظل الانشغالات الكثيرة التي قد تؤثر على أداء الصلاة في وقتها.



أهمية صلاة العشاء في حياة المسلم



تُعد صلاة العشاء من الصلوات التي تحمل فضلًا عظيمًا، حيث تأتي في نهاية اليوم، ليختم بها المسلم يومه بالعبادة والطاعة. ويحرص الكثيرون على أدائها في جماعة، لما لذلك من أجر مضاعف، كما أنها تساعد على الشعور بالراحة والسكينة قبل النوم.

كما ترتبط صلاة العشاء بالعديد من العبادات الأخرى، مثل قيام الليل، وهو ما يمنحها مكانة خاصة لدى المسلمين الذين يسعون للتقرب إلى الله وزيادة الحسنات.

الالتزام بمواقيت الصلاة وأثره في الحياة

الالتزام بأداء الصلاة في وقتها يعكس مدى انضباط الإنسان وحرصه على أداء واجباته الدينية، كما يساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية والعبادة. وينصح دائمًا بمتابعة مواقيت الأذان بشكل مستمر، خاصة مع التغيرات اليومية البسيطة التي تطرأ عليها.

وفي النهاية، يظل موعد أذان العشاء من المواقيت المهمة التي ينتظرها المسلمون يوميًا، حيث يمثل ختامًا ليومهم وفرصة للسكينة والراحة، وأداء فريضة عظيمة لها فضل كبير في حياة كل مسلم.