«الرقابة النووية والإشعاعية» تشارك بالمؤتمر الدولي العاشر لكلية العلوم جامعة الأزهر

الرقابة النووية والإشعاعية تشارك بالمؤتمر الدولي العاشر لعلوم الأزهر.. في إطار التعاون المشترك بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وجامعة الأزهر، شارك فريق تواصل الهيئة، برئاسة الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيسة إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، في احتفال كلية العلوم (بنين) بالقاهرة باليوبيل الذهبي لها، من خلال المؤتمر العلمي الدولي العاشر.

وجاء المؤتمر تحت عنوان: «دور العلوم الأساسية كقاطرة للتنمية في دعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية لتحقيق رؤية مصر 2030»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتناولت الدكتورة ماهيتاب المناوي، في كلمتها بجلسة المائدة المستديرة الصباحية والتي جاءت تحت عنوان "العلوم وحماية الوطن وتعزيز الأمن القومي " ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، دور الهيئة في تنظيم ورقابة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية، مستعرضةً جهود الهيئة في التواصل الجماهيري مع مختلف فئاته وشرائحه العمرية، باستخدام الآليات المناسبة لكل فئة، فضلًا عن جهودها الحثيثة في مجابهة الشائعات، من خلال بناء وتعزيز الوعي بدور الهيئة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأنشطة النووية والإشعاعية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما أكدت في كلمتها أن المشروعات القومية تتحصن بالعلم والوعي والأمن، وأن الهيئة لا تألو جهدًا في القيام بدورها التوعوي المنوط بها بموجب القانون المنظم لعملها، وهو قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (7) لسنة 2010.

وجديرٌ بالذكر أن جلسة «العلوم وحماية الوطن وتعزيز الأمن القومي» شهدت حضور الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، وتناولت خمسة محاور رئيسية، هي: تعزيز الوعي الاستراتيجي، ودعم منظومة الأمن البيولوجي، وربط البحث العلمي بصناعة القرار، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الوطنية والدولية.

وضمّت الجلسة في عضويتها كلًّا من: اللواء الدكتور محمد رجائي، وكيل مجلس الدفاع الوطني، واللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات، والدكتورة غادة إسماعيل، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صوفي، عميد كلية العلوم (بنين) بالقاهرة – جامعة الأزهر، وخبير بمركز الدفاع البيولوجي للأمراض المعدية والناشئة – وزارة الدفاع، والدكتور عمرو كاني، أستاذ الفيزياء النووية والإشعاعية بكلية العلوم (بنين) بالقاهرة – جامعة الأزهر، والدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والعقيد والمساعد الدكتور أحمد عمر، رئيس قسم الهندسة النووية بالكلية الفنية العسكرية، والمقدم الدكتور مؤمن جلال، عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة النووية بالكلية الفنية العسكرية.

وقد أدار الجلسة وحاور ضيوفها المقدم الدكتور محمد سعداوي، مدير مركز الدفاع البيولوجي للأمراض المعدية والناشئة – وزارة الدفاع.

هذا وقد شهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، في يومه الأول، حضور ومشاركة كل من: الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات وشؤون الوافدين، والأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، عميد كلية العلوم الأسبق ورئيس شرف المؤتمر.

وجاء ذلك بحضور كلٍّ من: الدكتور عبد الدايم نصير، عضو مجلس الشيوخ ومستشار شيخ الأزهر، والدكتور يوسف عامر، عضو مجلس الشيوخ والنائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ الدكتور أحمد رمضان صوفي، عميد كلية العلوم (بنين) بالقاهرة ورئيس المؤتمر، والدكتور كمال رسلان، وكيل كلية العلوم (بنين) بالقاهرة ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور رائد الشاذلي، رئيس مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم (بنين) بالقاهرة، إضافة إلى رؤساء مجالس أقسام، وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم (بنين) بالقاهرة إلى جانب عمداء ووكلاء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، وممثلي الجهات الوطنية المشاركين في المؤتمر، وفريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، المكون من رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي، و محمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، وحنين ناجي، منسّق التواصل بالهيئة.