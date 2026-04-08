ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقفز 100 جنيه

أسعار الذهب بالصاغة الآن تشمل عيار 24 و21 و18 والجنيه الذهب مع تحركات السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 8 أبريل 2026، ارتفاعًا ملحوظًا داخل الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه، بالتزامن مع تحركات ملحوظة في السعر العالمي للمعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات ، سجلت أسعار الذهب مستويات جديدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية نتيجة التغيرات العالمية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8285 جنيهًا، ليواصل المعدن الأصفر صعوده في تعاملات اليوم داخل السوق المصري.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، نحو 7250 جنيهًا للجرام.

ومع إضافة المصنعية، يتراوح السعر النهائي للمستهلك بين 7350 و7450 جنيهًا، بحسب قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6214 جنيهًا، مواصلًا هو الآخر الارتفاع بالتوازي مع باقي الأعيرة.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 58 ألف جنيه، ويعادل وزن 8 جرامات من عيار 21، ويعد من أهم أدوات الادخار في السوق المحلي.

سعر الذهب عالميًا الآن

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب نحو 4816 دولارًا للأوقية، بحسب وكالة ، مع تذبذب طفيف بعد موجة صعود بلغت نحو 2.36% خلال التداولات.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يرتبط ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها تحركات الأسعار العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.