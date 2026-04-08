موعد أذان العصر اليوم في مصر.. تعرف على مواقيت الصلاة بالمحافظات

يحرص المسلمون يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة بدقة، خاصة مع اختلاف التوقيتات من محافظة لأخرى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة، ويأتي موعد أذان العصر اليوم ضمن أبرز المواقيت التي يبحث عنها المواطنون، لما له من أهمية كبيرة في تنظيم يومهم وأداء الفريضة في وقتها المحدد.



موعد أذان العصر في القاهرة والإسكندرية



تشهد محافظتا القاهرة والإسكندرية اختلافًا طفيفًا في توقيت أذان العصر، حيث يحين موعد الصلاة في القاهرة في تمام الساعة 3:30 مساءً، بينما يؤذن لصلاة العصر في الإسكندرية في تمام الساعة 3:36 مساءً، بفارق 6 دقائق تقريبًا نتيجة اختلاف خطوط الطول والعرض بين المدينتين.



مواقيت أذان العصر في عدد من المحافظات



ولا يقتصر الاختلاف في توقيت صلاة العصر على القاهرة والإسكندرية فقط، بل يمتد ليشمل باقي المحافظات، حيث تأتي المواعيد كالتالي:

في أسوان: 3:21 مساءً

في الإسماعيلية: 3:27 مساءً

ويُلاحظ أن محافظات الصعيد، مثل أسوان، تشهد أذان العصر في وقت مبكر نسبيًا مقارنة بمحافظات الوجه البحري، وهو ما يرجع إلى موقعها الجغرافي الأقرب لخطوط الطول الشرقية.



أهمية معرفة مواقيت الصلاة يوميًا



تمثل معرفة مواقيت الصلاة أمرًا ضروريًا للمسلمين، حيث تساعدهم على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة دون تأخير. كما تساهم في تنظيم الوقت اليومي، سواء في العمل أو الدراسة، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية التي قد تُنسي البعض مواعيد الصلاة.

ويُفضل دائمًا متابعة المواقيت من خلال المصادر الرسمية مثل الهيئة العامة للمساحة أو التطبيقات المعتمدة، لضمان دقة التوقيتات وفقًا لكل مدينة.



اختلاف التوقيت بين المحافظات.. السبب العلمي



يرجع اختلاف مواعيد الصلاة بين المحافظات إلى فروق التوقيت الناتجة عن الموقع الجغرافي لكل مدينة، حيث تتحرك الشمس بشكل ظاهري من الشرق إلى الغرب، ما يؤدي إلى اختلاف توقيت الزوال ومن ثم اختلاف مواعيد الصلوات، خاصة صلاتي الظهر والعصر.



نصائح للالتزام بالصلاة في وقتها



للحفاظ على أداء الصلاة في وقتها، يُنصح بضبط منبه قبل موعد الأذان بدقائق، أو استخدام تطبيقات الهاتف الذكي التي تنبه بمواقيت الصلاة. كما يمكن تخصيص وقت ثابت خلال اليوم للعبادة، ما يساعد على الالتزام والاستمرارية.

في النهاية، تبقى الصلاة عماد الدين وأحد أهم العبادات التي تقرب العبد من ربه، لذا فإن الحرص على أدائها في وقتها يعكس التزامًا روحيًا وانضباطًا يوميًا في حياة المسلم.