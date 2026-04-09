ترامب يهدد إيران: لا سلاح نووي ومضيق هرمز سيظل مفتوح وآمن

أكد دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران أسلحة نووية، مشددًا على أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا وآمنًا أمام حركة الملاحة الدولية.

تصريحات حاسمة وتحذير من التصعيد

قال ترامب إن عدم التوصل إلى اتفاق حقيقي مع إيران قد يؤدي إلى تصعيد عسكري غير مسبوق، مؤكدًا أن “إطلاق النار سيكون الأكبر والأقوى على الإطلاق”.

وأضاف أن السفن والطائرات الأمريكية ستظل متمركزة حول إيران حتى يتم الالتزام الكامل بأي اتفاق يتم التوصل إليه.

هدنة مؤقتة بين أمريكا وإيران

أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء التوترات ومنع اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في المنطقة.

ووصفت واشنطن هذه الخطوة بأنها “نصر كامل”، مع تعليق العمليات العسكرية خلال فترة التهدئة.

تفاصيل الاتفاق وتأمين الملاحة

يتضمن الاتفاق التزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة، باعتباره أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط عالميًا، بالإضافة إلى إدراج ملف تخصيب اليورانيوم ضمن المفاوضات الجارية.

مطالب إيران وخلافات قائمة

كشفت طهران عن خطة من 10 نقاط لإنهاء الحرب، تضمنت:

رفع العقوبات الاقتصادية

السماح بتخصيب اليورانيوم

انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة

ولا تزال هذه المطالب تمثل نقاط خلاف رئيسية بين الجانبين.

موقف إسرائيل من وقف إطلاق النار

أعلنت إسرائيل دعمها لقرار وقف الضربات على إيران، لكنها أكدت أن الهدنة لا تشمل لبنان، ما يعكس استمرار التوتر في جبهات أخرى.

هل تنجح الهدنة في إنهاء التصعيد؟

تظل هذه الهدنة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأطراف على الانتقال من التصعيد العسكري إلى الحلول الدبلوماسية، وسط ترقب دولي لمستقبل الأوضاع في المنطقة.