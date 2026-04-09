موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سموحة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 41 نقطة بينما يحتل سموحة المركز الـ 7 برصيد 31 نقطة.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز خلال مواجهة نظيره فريق سموحة في ظل المنافسة الشرسة علي لقب الدوري مع بيراميدز والزمالك، ويسعي الأهلي لمصالحة جماهيره بعد تعادل الفريق أمام سيراميكا في الجولة الماضية ووداع الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد قمة الأهلي ضد سموحة

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء بعد غد السبت الموافق 11 أبريل الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد سموحة

يمكنك متابعة أحداث مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء بعد غد السبت الموافق 11 أبريل الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد سموحة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره سموحة والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - هادي رياض - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو - تريزيجيه - أشرف بن شرقي.

قائمة الأهلي ضد سموحة

من المتوقع أن تضم قائمة الأهلي لمواجهة سموحة كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، هادي رياض، محمد هاني، أحمد عيد، أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي.

الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، زيزو ، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، تريزيجيه.

الهجوم: مروان عثمان ، محمد شريف ، كامويش.

