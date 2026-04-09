تصريحات نارية من رئيس البرازيل: لولا يهاجم سياسات ترامب ويؤكد تمسك بلاده بالسلام

رئيس البرازيل ينتقد ترامب.. في تصعيد سياسي جديد، وجّه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا انتقادات حادة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ما وصفه بالقرارات “التعسفية والمتغيرة يوميًا”، والتي تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك البرازيل، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بإيران رغم الهدنة الأخيرة.



لولا: قرارات ترامب تفتقر للثبات والمنطق



أكد الرئيس البرازيلي أن سياسات ترامب تتسم بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع القضايا الدولية بعقلية “الإمبراطور”، حيث يعتمد بشكل كبير على قرارات مفاجئة يتم إعلانها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن هذا الأسلوب يخلق حالة من الارتباك على الساحة الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على الدول النامية التي تتحمل تبعات تلك القرارات.

وأوضح لولا أن كثرة التغييرات في المواقف الأمريكية تجعل من الصعب على الدول الأخرى بناء استراتيجيات ثابتة، وهو ما ينعكس سلبًا على العلاقات الدولية والتعاون المشترك.



البرازيل تدفع ثمن صراعات لا علاقة لها بها



وأشار لولا إلى أن بلاده، التي تتبنى سياسة خارجية قائمة على السلام وعدم التدخل، تجد نفسها مضطرة لتحمل آثار نزاعات عالمية لا شأن لها بها. وأكد أنه لا يوجد مبرر لأن تتحمل دولة مسالمة مثل البرازيل تكلفة حروب وصفها بـ”غير المسؤولة”، في إشارة إلى السياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن العالم بحاجة إلى تعزيز مفاهيم الحوار والتعاون بدلًا من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية والسياسية.



استدعاء تجربة 2010 مع إيران



وفي سياق حديثه، استعرض لولا تجربته السابقة في الوساطة مع إيران عام 2010، حيث سعت البرازيل إلى التوصل لاتفاق يضمن استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. وأوضح أن هذه المبادرة كانت تهدف إلى تجنب التصعيد، إلا أنها لم ترَ النور بسبب رفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.

وأعرب عن أسفه لفشل تلك الجهود، معتبرًا أن العالم أضاع فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات.

رفض الأسلحة النووية والتأكيد على الدبلوماسية

جدد الرئيس البرازيلي تأكيده على التزام بلاده بسياسة عدم انتشار الأسلحة النووية، موضحًا أن الدستور البرازيلي يرفض هذا الخيار بشكل قاطع. في المقابل، انتقد القوى الكبرى التي لم تتخلَّ عن ترساناتها النووية، بل شهدت بعض الدول زيادة في مخزونها خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لحل النزاعات، داعيًا إلى العودة لطاولة المفاوضات بدلًا من التصعيد العسكري.

احتمالية لقاء مرتقب مع ترامب

ورغم الانتقادات الحادة، أبدى لولا انفتاحه على الحوار، مشيرًا إلى إمكانية عقد لقاء ثنائي مع ترامب في واشنطن ضمن المشاورات الدبلوماسية الجارية بين البرازيل ووزارة الخارجية الأمريكية. وأكد أن الاختلاف في وجهات النظر لا يمنع من السعي للتفاهم المشترك.



موقف لولا من الانتخابات البرازيلية



وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، علّق لولا على احتمال تجاهل ترامب لنتائجها، قائلًا إن “لا شيء مستحيل”، لكنه عبّر عن ثقته الكاملة في نزاهة وشفافية نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، مؤكدًا أنه يحظى بمصداقية عالية.