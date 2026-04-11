5 أيام إجازة متصلة في أبريل 2026..تفاصيل أطول عطلة رسمية والفئات المستفيدة

تشهد محركات البحث في مصر تزايدًا ملحوظًا في الاستفسارات حول أطول إجازة رسمية خلال شهر أبريل 2026، والتي تمتد إلى خمسة أيام متواصلة لفئة محددة من العاملين، بالتزامن مع تتابع عدد من المناسبات الدينية والوطنية في فترة زمنية قصيرة، ما يجعلها واحدة من أبرز فترات الراحة خلال العام.

موعد الإجازة الممتدة في أبريل 2026

تبدأ الإجازة يوم الخميس 9 أبريل 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين 13 أبريل 2026، بإجمالي خمسة أيام متتالية. وتأتي هذه الفترة نتيجة تداخل مناسبات دينية مهمة مع العطلات الأسبوعية، ما يمنح بعض العاملين فرصة الحصول على إجازة طويلة نسبيًا.

لكن هذه الإجازة لا تشمل جميع الموظفين، إذ تقتصر على فئات معينة وفقًا للوائح المنظمة للإجازات الرسمية والدينية داخل الدولة.

الفئات المستفيدة من الإجازة

بحسب القرار رقم 346 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل، يستفيد العاملون المسيحيون في القطاع الخاص من إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال أعيادهم الدينية. ويشمل ذلك عددًا من المناسبات المهمة مثل:

عيد الميلاد

عيد الغطاس

أحد السعف

خميس العهد

عيد القيامة

ويأتي هذا القرار في إطار دعم مبدأ المساواة والمواطنة داخل بيئة العمل، مع منح تسهيلات إضافية في بعض الأيام مثل تأخير مواعيد الحضور.

خميس العهد بداية الإجازة

تنطلق الإجازة فعليًا مع يوم خميس العهد، والذي يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المسيحيين. ويليه يومي الجمعة والسبت باعتبارهما عطلة أسبوعية، ما يمدد فترة الراحة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى قرارات إضافية.

عيد القيامة ضمن العطلة

تتواصل الإجازة يوم الأحد 12 أبريل، والذي يوافق عيد القيامة، وهو أحد أهم الأعياد الدينية لدى المسيحيين. ويحصل العاملون خلاله على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفقًا للقوانين المنظمة داخل المؤسسات.

ويمثل هذا اليوم ذروة الاحتفالات الدينية، ما يمنح الإجازة طابعًا روحيًا خاصًا، خاصة مع ارتباطه بطقوس وفعاليات دينية مميزة.

شم النسيم.. إجازة لكل المصريين

تُختتم الإجازة يوم الاثنين 13 أبريل 2026، بمناسبة شم النسيم، والذي يُعد إجازة رسمية عامة لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ويتميز شم النسيم بطابعه الشعبي والاجتماعي، حيث يحرص المواطنون على الخروج إلى الحدائق والمتنزهات وقضاء أوقات ترفيهية، في واحدة من أقدم المناسبات التي تجمع المصريين بمختلف فئاتهم.

قرار حكومي بتنظيم العطلات

يستند اعتبار يوم شم النسيم إجازة رسمية إلى قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ينص على منحه كعطلة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

ويهدف هذا القرار إلى توحيد الإجازات الرسمية ذات الطابع الاجتماعي، مع الحفاظ على انتظام العمل في المرافق الحيوية وعدم التأثير على الخدمات الأساسية.

لماذا تُعد الأطول في أبريل؟

تُصنف هذه الإجازة كأطول عطلة خلال شهر أبريل 2026، بسبب تزامنها مع عطلات أسبوعية ومناسبات دينية متتالية، ما يؤدي إلى امتدادها لعدة أيام متواصلة لفئة من العاملين، قبل أن تتوحد الإجازة في يوم شم النسيم لجميع المواطنين.

وتُعد هذه الفترة فرصة مميزة للراحة أو السفر أو قضاء الوقت مع الأسرة، خاصة مع اعتدال الطقس في هذا التوقيت من العام، ما يزيد من الإقبال على الأنشطة الترفيهية والخروج للأماكن المفتوحة.